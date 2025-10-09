Рекорд есть, а победы нет: как прошел старт 21-го сезона Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин официально стал рекордсменом среди российских хоккеистов по количеству сезонов в Национальной хоккейной лиге, начав свой 21-й сезон в «Вашингтоне». Однако дебютный матч сезона 2025/2026 для «Кэпиталз» завершился поражением. В новом сезоне 40-летний форвард может побить еще несколько значимых рекордов, включая преодоление отметки в 900 голов в НХЛ и установление абсолютного рекорда по количеству шайб, включая плей-офф. Подробнее в материале URA.RU.
Рекорд есть, победа — нет: как прошел первый матч сезона «Вашингтон Кэпиталз» против «Бостона»
В ночь с 8 на 9 октября 2025 года «Вашингтон Кэпиталз» открыл новый хоккейный сезон домашним матчем против «Бостон Брюинз». Для капитана «столичных» Александра Овечкина эта игра стала особенной — он вышел на лед в своем 21-м сезоне в НХЛ, установив новый рекорд среди российских игроков. До этого момента рекорд принадлежал защитнику Сергею Гончару, проведшему 20 сезонов в лиге с 1994 по 2015 год. На старте нынешнего сезона Евгений Малкин также начал свой 20-й сезон в НХЛ, повторив достижение Гончара, но Овечкин превзошел их обоих.
Перед началом встречи болельщики стоя аплодировали своему капитану, отдавая дань уважения его преданности «Вашингтону» и впечатляющей карьере в НХЛ. Овечкин вышел в первой пятерке в своем привычном сочетании с Диланом Строумом и Алексеем Протасом на позиции правого крайнего нападающего.
Сам матч сложился для «Кэпиталз» неудачно. Первый период прошел без заброшенных шайб, хотя «Вашингтон» трижды играл в большинстве, но реализовать численное преимущество не смог. Овечкину не удавалось получить качественные передачи для своего коронного «выстрела из офиса» — щелчка в одно касание из левого круга вбрасывания.
Во втором периоде, на 33-й минуте, гости открыли счет — чешский снайпер Давид Пастрняк поразил ворота Логана Томпсона дальним броском после передачи российского защитника «Бостона» Никиты Задорова.
«Вашингтон» сумел сравнять счет лишь в третьем периоде, когда Том Уилсон забил с передачи белорусского форварда Алексея Протаса. Однако «Бостон» быстро вернул себе преимущество — Элиас Линдхольм реализовал большинство, а в самой концовке Морган Гики поразил пустые ворота, установив окончательный счет 3:1 в пользу гостей.
Овечкин провел на площадке 18 минут 16 секунд, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема и завершил матч с отрицательным показателем полезности «-1». Значительную часть игрового времени (6 минут 22 секунды) российский снайпер провел в большинстве, что было больше, чем у любого другого игрока «Вашингтона».
«Первые пару игр всегда проходят по-разному. Темп другой, атмосфера другая, и, возможно, ты слишком крепко держишь клюшку. Но это первая игра для обеих команд, и видно, что было много отскоков и недопонимания», — отметил Овечкин после встречи.
Великая погоня продолжается: какие рекорды Овечкин может побить в этом сезоне НХЛ
Новый сезон НХЛ открывает абсолютно новую главу в более чем столетней истории лиги. После того как Александр Овечкин побил казавшийся вечным снайперский рекорд Уэйна Гретцки, в сильнейшей лиге мира появился новый рекордсмен, новый герой и новый король. Но «Великая погоня» на этом не закончилась — в сезоне 2025/2026 Овечкин может установить еще несколько выдающихся достижений.
Прежде всего, Овечкин стоит на пороге покорения отметки в 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На старт сезона россиянин подошел с 897 шайбами в активе, и ему нужно забросить всего три гола, чтобы стать первым хоккеистом в истории, достигшим этого рубежа.
Еще одна важная цель — стать абсолютным лидером по количеству голов в истории НХЛ с учетом плей-офф. На данный момент на счету Овечкина 974 гола (897 в регулярных чемпионатах и 77 в плей-офф), в то время как у Гретцки — 1016 (894+122). Чтобы превзойти это достижение канадской легенды, Овечкину необходимо забросить 43 шайбы в текущем сезоне, что вполне реально, учитывая его прошлогодний результат — 44 гола.
В прошлом сезоне Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству голов в одном сезоне среди хоккеистов 40 лет и старше (44 шайбы). В новом чемпионате капитан «Вашингтона» может не только превзойти это достижение, но и стать единоличным рекордсменом по количеству сезонов с 50 и более голами. Сейчас Овечкин делит первое место с Уэйном Гретцки и Майком Босси — у каждого по девять таких сезонов.
Среди других значимых рекордов, которые могут покориться Овечкину в этом сезоне:
- Стать первым из россиян, сыгравшим 1500 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (сейчас на счету Овечкина 1491 игра)
- Войти в десятку лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов НХЛ (до 10-го места, занимаемого Джо Сакиком с 1641 очком, Овечкину не хватает 18 баллов)
- Установить рекорд по количеству матчей с двумя и более голами (сейчас у Овечкина 179 таких игр, рекорд принадлежит Гретцки — 189 матчей)
- Стать лучшим снайпером в истории хоккея на профессиональном уровне, с учетом всех лиг и международных выступлений (на данный момент у Овечкина 1049 голов, у рекордсмена Яромира Ягра — 1106)
Последний танец: что ждет Овечкина после этого сезона
Нынешний сезон может стать для Овечкина заключительным в НХЛ, так как срок его контракта с «Вашингтоном» истекает 30 июня 2026 года. Пока нет никакой информации о возможном продлении соглашения, и сам хоккеист не торопится с заявлениями на эту тему.
В марте 2025 года, отвечая на вопрос журналистов о своем будущем, Овечкин дал понять, что, скорее всего, не будет продлевать контракт с «Кэпиталз»: «Думаю, нет». Также он упомянул о планах вернуться в московское «Динамо», если позволит здоровье.
Несмотря на возможное завершение карьеры в НХЛ, Овечкин не теряет мотивации и перед стартом сезона заявил о своей любви к хоккею и «Вашингтону»: «Я все еще люблю приходить сюда каждый день, общаться с ребятами, тренерами, персоналом. Просто наслаждаюсь всем. Я просто хочу насладиться сезоном. Посмотрим, что будет дальше. Конечно, становится тяжелее — тебе 40, тело уже не то. Но я чувствую себя хорошо, готов к сезону и все так же люблю игру».
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери также отметил неизменный настрой своего капитана: «Его настрой совершенно не изменился. Он все тот же Алекс, которого я вижу на протяжении тех двух лет, что работаю здесь. Его аура, энергия, энтузиазм такие же. Даже после того, как он побил рекорд. Он уже смотрит на отметку в 900 голов с настроем: 'Надеюсь, это случится завтра'».
Особенности сезона НХЛ 2025/2026
Стоит отметить, что стартовавший сезон НХЛ имеет несколько особенностей, которые делают его уникальным:
- В феврале 2026 года лига сделает паузу из-за зимних Олимпийских игр в Италии. Впервые с 2014 года на этот турнир отправятся хоккеисты НХЛ.
- В рамках "Зимней классики" 2 января 2026 года "Флорида Пантерз" сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс" на бейсбольном стадионе LoanDepot парк в Майами.
- 1 февраля 2026 года состоится матч "Стадионной серии НХЛ" между "Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Бостон Брюинз" на футбольном стадионе Рэймонд Джеймс-стэдиум в Тампе.
- В этом сезоне впервые с 1990-х годов не будет проводиться традиционный Матч всех звезд НХЛ. Вместо него на Ю-би-эс Арене пройдет мероприятие, посвященное Олимпиаде.
- Текущий сезон станет последним с привычным форматом в 82 матча — со следующего года регулярный чемпионат расширится до 84 игр.
Что дальше: расписание ближайших матчей Овечкина и «Вашингтона»
После домашнего поражения от «Бостона» «Вашингтон» отправляется в мини-турне по Нью-Йорку. В ночь с 11 на 12 октября «Кэпиталз» встретятся с «Нью-Йорк Айлендерс», а затем сыграют с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Интересно, что именно против «Айлендерс» 6 апреля 2025 года Овечкин забросил свою историческую 895-ю шайбу, побив рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах. Тогда российский форвард отличился во втором периоде, реализовав большинство с передач Тома Уилсона и Дилана Строума. Возможно, предстоящий матч с «Айлендерс» станет для Овечкина таким же знаковым, и он сможет приблизиться к отметке в 900 голов.
После выездных игр «Вашингтон» вернется домой, чтобы 15 октября принять «Тампа-Бэй Лайтнинг». В этом матче Овечкин сможет сравнить свои снайперские показатели с другим возрастным звездным форвардом — 39-летним Стивеном Стэмкосом, который также продолжает забивать на высоком уровне.
