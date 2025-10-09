Тюменский варяг переехал в Курган, чтобы возглавить областную ячейку ЛДПР

ЛДПР в Кургане возглавил бывший чиновник тюменского правительства Горшков
До выхода на пенсию Игорь Горшков руководил управлением спецмероприятий тюменского правительства
До выхода на пенсию Игорь Горшков руководил управлением спецмероприятий тюменского правительства Фото:

Бывший тюменский чиновник Игорь Горшков сменил депутата Госдумы Владимира Сысоева в должности и.о. координатора курганской областной ячейки ЛДПР. Он уже переехал в Курган, — уточнил URA.RU Владимир Сысоев.

«Практика назначения регкоординаторов разная, есть и из своего региона, есть и направленные из других регионов. Горшков И. Г. — опытный управленец. <...> Проживает в Кургане. Наш общий результат — второе место на сентябрьских выборах — это результат командной работы аппарата Курганского регионального отделения ЛДПР, местных координаторов, активистов партии», — рассказал корреспонденту Владимир Сысоев.

О возможности такого назначения по завершении сентябрьских выборов в курганскую облдуму агентство сообщало в мае. Тогда Игорь Горшков был назначен замруководителя региональной ячейки партии, а позже стал членом курганского облизбиркома с правом решающего голоса. 

Как ранее сообщало URA.RU, до назначения в тюменском правительстве Игорь Горшков был главой Ялуторовска, возглавлял отделения фондов федерального имущества в ХМАО и Тюмени, работал в КГБ и ФСБ. Год Пост в правительстве Тюменской области он оставил больше года назад в связи с выходом на пенсию.

