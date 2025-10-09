ЕС проголосовал за унификацию санкций против РФ

Совет ЕС и США призвали ввести санкции против китайских предприятий, поставляющих продукцию, для создания ракет, указано в сообщении
В Европе призвали к введению жесткого 19-го пакета санкций против РФ, а также расширить их политику, в том числе по отношению к ее партнерам. Об этом сообщили в Европарламенте.

«Призываем Совет ЕС и Еврокомиссию к немедленному принятию жесткого 19-го пакета санкций, нацеленного на основные источники доходов России», — указно в сообщении. Оно опубликовано на сайте Европарламента.

Также в сообщении призвали Совет ЕС и США, применить аналогичную политику санкций для партнеров России — Беларуси, Ирана и Северной Корее. Также призывается наложение ограничений на китайские предприятия, которые поставляют товары двойного назначения и военную продукцию, необходимую для производства беспилотников и ракет.

С февраля 2022 года Евросоюз уже ввел 18 пакетов санкций против России, затронувших более 2,4 тысячи физических лиц и организаций, а также ограничивших финансовые операции и передвижение. Новый, 19-й пакет, как ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, предусматривает ужесточение мер в сферах энергетики, финансов и торговли. Российские власти неоднократно подчеркивали способность экономики противостоять санкционному давлению.

