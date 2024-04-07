Валентина Матвиенко отмечает юбилей: самые заметные карьерные взлеты

Валентина Матвиенко получила звание «Герой Труда РФ» в свой юбилей

07 апреля 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Валентина Матвиенко родилась 7 апреля 1949 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звание «Герой Труда РФ» в честь ее юбилея. Матвиенко исполнилось 75 лет. URA.RU рассказывает о биографии и политической карьере председателя Совета Федерации РФ. Биография Валентина Матвиенко (Тютина) родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке (Украинская ССР) в семье Ивана и Ирины Тютиных. Ее отец, прошедший Великую Отечественную войну, служил в армии, а мать работала театральным костюмером. В 1967 году Матвиенко окончила Черкасское медицинское училище по специальности «фельдшер», затем в 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, а в 1985 году получила образование в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1991 году она прошла курсы усовершенствования для руководящих дипломатических работников в Дипакадемии МИД СССР. Карьера в комсомоле С 1972 года Матвиенко находилась на комсомольской и партийной работе в Ленинграде. В 1972-1977 она была на таких должностях, как: заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского районного комитета ВЛКСМ. Затем Матвиенко перешла в Ленинградский областной комитет ВЛКСМ, где была в 1977-1978 секретарем обкома, в 1978-1981 вторым секретарем комитета, в 1981—1984 гг. — первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ. С 1984 по 1986 женщина стала первым секретарем Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда. Валентина Матвиенко стала первым секретарем Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда Фото: Михаил Дмитриев/РИА Новости Карьера депутата С 1989 по 1991 годы Матвиенко стала народным депутатом СССР. Ее избрали от Союза советских женщин. Карьера дипломата В период с 1991 по 1998 годы Матвиенко работала в системе МИД СССР и России. Она была назначена чрезвычайным и полномочным послом на Мальте с 20 февраля 1991 года по 21 сентября 1994 года. Вернувшись в Москву, она занимала различные должности в МИД России, включая должность посланника по особым поручениям и директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями. С 2 октября 1997 года по 24 сентября 1998 года у Матвиенко был пост чрезвычайного и полномочного посла России в Греции. В 1991—1998 годах работала в системе МИД СССР и России, была послом на Мальте (1991—1994-й) и в Греции (1997—1998 года). Карьера в правительстве России После назначения Евгения Примакова премьер-министром РФ, Валентина Матвиенко присоединилась к работе в правительстве в 1998 году. С сентября 1998 года по март 2003 года она занимала должность заместителя председателя правительства РФ, ответственного за социальную сферу. В рамках своей работы Матвиенко руководила правительственными комиссиями по вопросам религиозных объединений и делам соотечественников за рубежом. Также она принимала участие в разработке: закона о страховании от несчастных случаев на производстве; программы «Доступная среда» для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к социальной инфраструктуре; федеральной целевой программы «Дети России»; концепции демографического развития России и других инициатив. Валентина Матвиенко занимала должность заместителя председателя правительства РФ пять лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Карьера во власти С 11 марта по 15 октября 2003 года Матвиенко занимала должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, сменяя на этом посту Виктора Черкесова. Она стала первой женщиной, занимающей должность полпреда главы государства в федеральном округе. 5 октября 2003 года Валентина Матвиенко была избрана губернатором Санкт-Петербурга. На выборах за нее проголосовали 63,2% избирателей. Инаугурация состоялась 15 октября того же года. Таким образом, Матвиенко стала второй женщиной в России, возглавившей регион, после Валентины Броневич, руководившей Корякским автономным округом с 1996 по 2000 год. До августа 2011 года Матвиенко занимала пост губернатора. Валентина Матвиенко стала второй женщиной в России, возглавившей регион Фото: Владимир Андреев © URA.RU Карьера в Совете Федерации С 2011 года Матвиенко занимает пост члена Совета Федерации РФ (сенатора) и является спикером верхней палаты парламента. 21 сентября 2011 года она была избрана председателем Совета Федерации РФ со значительным большинством голосов (140 сенаторов за, 1 воздержался), став первой женщиной в России, занявшей этот пост. Позднее она была переизбрана на должность председателя Совета Федерации дважды: 1 октября 2014 года и 25 сентября 2019 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин присвоил председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко звание «Герой Труда РФ» в честь ее юбилея. Матвиенко исполнилось 75 лет. URA.RU рассказывает о биографии и политической карьере председателя Совета Федерации РФ. Валентина Матвиенко (Тютина) родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке (Украинская ССР) в семье Ивана и Ирины Тютиных. Ее отец, прошедший Великую Отечественную войну, служил в армии, а мать работала театральным костюмером. В 1967 году Матвиенко окончила Черкасское медицинское училище по специальности «фельдшер», затем в 1972 году окончила Ленинградский химико-фармацевтический институт, а в 1985 году получила образование в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1991 году она прошла курсы усовершенствования для руководящих дипломатических работников в Дипакадемии МИД СССР. С 1972 года Матвиенко находилась на комсомольской и партийной работе в Ленинграде. В 1972-1977 она была на таких должностях, как: заведующая отделом, секретарь, первый секретарь Петроградского районного комитета ВЛКСМ. Затем Матвиенко перешла в Ленинградский областной комитет ВЛКСМ, где была в 1977-1978 секретарем обкома, в 1978-1981 вторым секретарем комитета, в 1981—1984 гг. — первым секретарем Ленинградского обкома ВЛКСМ. С 1984 по 1986 женщина стала первым секретарем Красногвардейского райкома КПСС Ленинграда. С 1989 по 1991 годы Матвиенко стала народным депутатом СССР. Ее избрали от Союза советских женщин. В период с 1991 по 1998 годы Матвиенко работала в системе МИД СССР и России. Она была назначена чрезвычайным и полномочным послом на Мальте с 20 февраля 1991 года по 21 сентября 1994 года. Вернувшись в Москву, она занимала различные должности в МИД России, включая должность посланника по особым поручениям и директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями. С 2 октября 1997 года по 24 сентября 1998 года у Матвиенко был пост чрезвычайного и полномочного посла России в Греции. В 1991—1998 годах работала в системе МИД СССР и России, была послом на Мальте (1991—1994-й) и в Греции (1997—1998 года). После назначения Евгения Примакова премьер-министром РФ, Валентина Матвиенко присоединилась к работе в правительстве в 1998 году. С сентября 1998 года по март 2003 года она занимала должность заместителя председателя правительства РФ, ответственного за социальную сферу. В рамках своей работы Матвиенко руководила правительственными комиссиями по вопросам религиозных объединений и делам соотечественников за рубежом. Также она принимала участие в разработке: закона о страховании от несчастных случаев на производстве; программы «Доступная среда» для обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями к социальной инфраструктуре; федеральной целевой программы «Дети России»; концепции демографического развития России и других инициатив. С 11 марта по 15 октября 2003 года Матвиенко занимала должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, сменяя на этом посту Виктора Черкесова. Она стала первой женщиной, занимающей должность полпреда главы государства в федеральном округе. 5 октября 2003 года Валентина Матвиенко была избрана губернатором Санкт-Петербурга. На выборах за нее проголосовали 63,2% избирателей. Инаугурация состоялась 15 октября того же года. Таким образом, Матвиенко стала второй женщиной в России, возглавившей регион, после Валентины Броневич, руководившей Корякским автономным округом с 1996 по 2000 год. До августа 2011 года Матвиенко занимала пост губернатора. С 2011 года Матвиенко занимает пост члена Совета Федерации РФ (сенатора) и является спикером верхней палаты парламента. 21 сентября 2011 года она была избрана председателем Совета Федерации РФ со значительным большинством голосов (140 сенаторов за, 1 воздержался), став первой женщиной в России, занявшей этот пост. Позднее она была переизбрана на должность председателя Совета Федерации дважды: 1 октября 2014 года и 25 сентября 2019 года.