В Новосибирске сложилась сложная ситуация из-за сильного снегопада

Дорожные рабочие сейчас работают в две смены
Дорожные рабочие сейчас работают в две смены

На дорогах Новосибирска осложнилась ситуация из-за утреннего снегопада. Рабочим приходится работать в две смены, сообщил мэр Максим Кудрявцев.

«На уборку выведена уборочная техника. Сегодня задержали ночную смену дорожных рабочих до обеда для работы в усиленном режиме по уборке снега», — написал мэр в своем telegram-канале. Он уточнил, что последствия снегопада в городе сейчас ликвидируют две смены рабочих. Ситуацию с уборкой осложняют пробки — мэр пообещал, что магистрали будут чистить после часа пик. Он также пообещал, что дороги обработают противогололедными материалами.

Ситуацию с уборкой в Новосибирске осложняют пробки
Ситуацию с уборкой в Новосибирске осложняют пробки
Фото:

Ночью 9 октября мощный снегопад и штормовой ветер парализовали движение общественного транспорта на Камчатке. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снежный покров зафиксирован на 60% площади Российской Федерации, и, как ожидается, до конца недели существенных изменений не произойдет.

