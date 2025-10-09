В Кургане обсуждают назначение нового начальника управления ФССП. Инсайд

На место главы курганского УФССП ожидают нового начальника из северных регионов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане ждут нового главу управления ФССП
В Кургане ждут нового главу управления ФССП Фото:
новость из сюжета
Задержание главы курганского УФССП Ирины Уваровой

В курганском управлении ФССП ожидают появление нового начальника. Он должен прибыть из северных регионов. По данным бывших сотрудников курганского ведомства, одним из претендентов на должность задержанной экс-главы управления Ирины Уваровой является полковник Евгений Смирнов из ЯНАО.

«На место Уваровой ждут нового руководителя. Он приедет в Курган в ближайшее время. Есть версия, что одним из кандидатов на перевод является полковник Евгений Смирнов из ямальского ведомства», — утверждают источники.

В настоящее время в курганском управлении врио руководителя является капитан Александр Ушаков. Мужчина принял руководство ведомством после задержания двух своих начальников — главы управления Ирины Уваровой и ее заместителя Дмитрия Леонова.

Редакция обратилась к представителям пресс-службы УФССП по ЯНАО. В ведомстве не стали комментировать информацию о вероятной смене руководства. 

Задержание Ирины Уваровой и ее заместителя Дмитрия Леонова произошло 8 октября. Руководителей собираются этапировать в Москву для допроса в Главном следственном управлении и избрании меры пресечения. Обсуждается информация, что Уварову подозревают в превышении должностных полномочий.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В курганском управлении ФССП ожидают появление нового начальника. Он должен прибыть из северных регионов. По данным бывших сотрудников курганского ведомства, одним из претендентов на должность задержанной экс-главы управления Ирины Уваровой является полковник Евгений Смирнов из ЯНАО. «На место Уваровой ждут нового руководителя. Он приедет в Курган в ближайшее время. Есть версия, что одним из кандидатов на перевод является полковник Евгений Смирнов из ямальского ведомства», — утверждают источники. В настоящее время в курганском управлении врио руководителя является капитан Александр Ушаков. Мужчина принял руководство ведомством после задержания двух своих начальников — главы управления Ирины Уваровой и ее заместителя Дмитрия Леонова. Редакция обратилась к представителям пресс-службы УФССП по ЯНАО. В ведомстве не стали комментировать информацию о вероятной смене руководства.  Задержание Ирины Уваровой и ее заместителя Дмитрия Леонова произошло 8 октября. Руководителей собираются этапировать в Москву для допроса в Главном следственном управлении и избрании меры пресечения. Обсуждается информация, что Уварову подозревают в превышении должностных полномочий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...