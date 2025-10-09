В курганском управлении ФССП ожидают появление нового начальника. Он должен прибыть из северных регионов. По данным бывших сотрудников курганского ведомства, одним из претендентов на должность задержанной экс-главы управления Ирины Уваровой является полковник Евгений Смирнов из ЯНАО.
«На место Уваровой ждут нового руководителя. Он приедет в Курган в ближайшее время. Есть версия, что одним из кандидатов на перевод является полковник Евгений Смирнов из ямальского ведомства», — утверждают источники.
В настоящее время в курганском управлении врио руководителя является капитан Александр Ушаков. Мужчина принял руководство ведомством после задержания двух своих начальников — главы управления Ирины Уваровой и ее заместителя Дмитрия Леонова.
Редакция обратилась к представителям пресс-службы УФССП по ЯНАО. В ведомстве не стали комментировать информацию о вероятной смене руководства.
Задержание Ирины Уваровой и ее заместителя Дмитрия Леонова произошло 8 октября. Руководителей собираются этапировать в Москву для допроса в Главном следственном управлении и избрании меры пресечения. Обсуждается информация, что Уварову подозревают в превышении должностных полномочий.
