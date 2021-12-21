Путин определил основные достижения «Народного фронта»

Владимир Путин высказался о работе «Народного фронта» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Основными инициативами общественного движения «Народный фронт» (ОНФ) стали поддержка волонтерства, организация бесплатного питания для школьников и дополнительные выплаты врачам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам IV съезда ОНФ.

«Среди ключевых инициатив ОНФ — поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов. Особо отмечу запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи», — цитирует сайт Кремля заявление Владимира Путина.

Президент РФ поблагодарил ОНФ за работу с обращениями граждан, которые поступают на «Прямую линию». Также глава государства отметил, что движение прошло большой путь за десять лет, передает РАПСИ. По его словам, его участники контролируют эффективность работы органов власти, сообщают о проблемах и включаются в их решение.

Съезд ОНФ проходит 21 декабря, мероприятие стало юбилейным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин не планирует участвовать в нем, передает Life.

ОНФ создали по инициативе Путина. С таким предложением он выступил в 2011 году на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде.

Ранее стало известно, что на съезде ОНФ примут решения об обновлении руководства. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что ожидаются изменения на уровне центрального штаба движения. Туда введут новых политиков, также переизберут действующих сопредседателей ОНФ, сообщало издание.