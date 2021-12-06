В команде Путина готовятся важные перестановки

07 декабря 2021 в 03:43 Размер текста - 17 +

Съезд ОНФ пройдет 21 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Съезд движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) должен пройти 21 декабря. На нем будут приняты решения об обновлении руководства. Так, по данным источников «Ведомостей», 21 декабря произойдет обновление на уровне центрального штаба ОНФ. Туда будут введены новые политики, например, руководитель проекта «Время рожать», депутат Госдумы Татьяна Буцкая и бывший куратор региональных проектов ОНФ, депутат Госдумы Артем Бичаев. Региональную же работу в ОНФ теперь курирует депутат Вологодской облдумы Борис Подольный, который от имени ОНФ занимался кампанией «Мы вместе». При этом издание отмечает, что на съезде буду переизбраны действующие сопредседатели ОНФ. Ими также останутся гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сопредседатель «Бессмертного полка» и депутат Госдумы Елена Цунаева, а также руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева. «Общероссийский народный фронт» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Предложение о его создании российский лидер озвучил в 2011 году на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. Съезд, который состоится 21 декабря, станет юбилейным. Ранее также состоялся съезд «Единой России». На нем заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев был переизбран на пост председателя партии. Председателем высшего совета «Единой России» был вновь выбран Борис Грызлов. Он занимает эту должность c 20 ноября 2002 года. Секретарем Генсовета партии остался Андрей Турчак. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Съезд движения «Общероссийский народный фронт» (ОНФ) должен пройти 21 декабря. На нем будут приняты решения об обновлении руководства. Так, по данным источников «Ведомостей», 21 декабря произойдет обновление на уровне центрального штаба ОНФ. Туда будут введены новые политики, например, руководитель проекта «Время рожать», депутат Госдумы Татьяна Буцкая и бывший куратор региональных проектов ОНФ, депутат Госдумы Артем Бичаев. Региональную же работу в ОНФ теперь курирует депутат Вологодской облдумы Борис Подольный, который от имени ОНФ занимался кампанией «Мы вместе». При этом издание отмечает, что на съезде буду переизбраны действующие сопредседатели ОНФ. Ими также останутся гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, гендиректор «Камаза» Сергей Когогин, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, сопредседатель «Бессмертного полка» и депутат Госдумы Елена Цунаева, а также руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева. «Общероссийский народный фронт» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина. Предложение о его создании российский лидер озвучил в 2011 году на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. Съезд, который состоится 21 декабря, станет юбилейным. Ранее также состоялся съезд «Единой России». На нем заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев был переизбран на пост председателя партии. Председателем высшего совета «Единой России» был вновь выбран Борис Грызлов. Он занимает эту должность c 20 ноября 2002 года. Секретарем Генсовета партии остался Андрей Турчак.