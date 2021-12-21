Просьба Путина не помогла ректору «Шанинки» выйти из СИЗО

21 декабря 2021 в 15:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что не видит оснований для содержания Сергея Зуева под стражей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву. Об этом сообщил его защитник Дмитрий Кравченко. «Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов — оставить без удовлетворения», — цитирует Дмитрия Кравченко ТАСС. Мосгорсуд до этого отменил домашний арест Зуева. Ректора «Шанинки» перевели в СИЗО до 7 марта 2022 года, передает RT. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей «по тем составам, которые ему вменяются». Глава государства пообещал, что будет отслеживать происходящее с ректором. После адвокаты Зуева направили апелляцию на продление его ареста. Ректор «Шанинки» проходит одним из фигурантов по делу экс-заместителя главы Минпросвещения РФ, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Зуев похитил более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО), передает телеканал 360. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Московский городской суд отклонил апелляцию на продление ареста ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву. Об этом сообщил его защитник Дмитрий Кравченко. «Суд рассмотрел жалобу защиты Зуева на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей и постановил решение суда первой инстанции оставить в силе, а жалобу адвокатов — оставить без удовлетворения», — цитирует Дмитрия Кравченко ТАСС. Мосгорсуд до этого отменил домашний арест Зуева. Ректора «Шанинки» перевели в СИЗО до 7 марта 2022 года, передает RT. Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ) заявил, что не видит оснований для содержания Зуева под стражей «по тем составам, которые ему вменяются». Глава государства пообещал, что будет отслеживать происходящее с ректором. После адвокаты Зуева направили апелляцию на продление его ареста. Ректор «Шанинки» проходит одним из фигурантов по делу экс-заместителя главы Минпросвещения РФ, бывшего вице-президента Сбербанка Марины Раковой. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Зуев похитил более 21 миллиона рублей у «Фонда новых форм развития образования» (ФНФРО), передает телеканал 360.