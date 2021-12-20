20 декабря 2021

В Кургане посвятили спектакль легендарному врачу Илизарову

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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медицинская маска, медперсонал, врач, медики
Спектакль, посвященный врачу показали представители Дома детского творчества «Синяя птица» (архивное фото) Фото:

В Кургане представители Дома детского творчества «Синяя птица» поставили спектакль, посвященный 100-летию со дня рождения хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. Данную информацию 21 декабря опубликовали на сайте городской мэрии.

«Театральная студия „квАРТира“ Дома детского творчества „Синяя птица“ поставила спектакль „Доктор Назаров“, посвященный знаменательной памятной дате — 100-летию со дня рождения знаменитого курганского ученого, хирурга-ортопеда, академика Гавриила Абрамовича Илизарова. Показ спектакля состоялся в декабре этого года», — указано в сообщении.

Автором пьесы является олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Валерий Брумель, которые лечился у Илизарова. Ранее эту пьесу ставили в СССР на сцене Курганского драмтеатра. Видеозапись спектакля разместят на сайте Центра им. Илизарова.

Ранее Почта России выпустила тиражом в 144 тыс. марки, приуроченные к 100-летию академика Илизарова. В начале года местные жители проголосовали за то, чтобы имя Илизарова присвоили аэропорту Кургана.

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В Кургане представители Дома детского творчества «Синяя птица» поставили спектакль, посвященный 100-летию со дня рождения хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. Данную информацию 21 декабря опубликовали на сайте городской мэрии. «Театральная студия „квАРТира“ Дома детского творчества „Синяя птица“ поставила спектакль „Доктор Назаров“, посвященный знаменательной памятной дате — 100-летию со дня рождения знаменитого курганского ученого, хирурга-ортопеда, академика Гавриила Абрамовича Илизарова. Показ спектакля состоялся в декабре этого года», — указано в сообщении. Автором пьесы является олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Валерий Брумель, которые лечился у Илизарова. Ранее эту пьесу ставили в СССР на сцене Курганского драмтеатра. Видеозапись спектакля разместят на сайте Центра им. Илизарова. Ранее Почта России выпустила тиражом в 144 тыс. марки, приуроченные к 100-летию академика Илизарова. В начале года местные жители проголосовали за то, чтобы имя Илизарова присвоили аэропорту Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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