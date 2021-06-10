Почта России выпустила марку про знаменитого курганского врача

В Кургане выпустили марки с Илизаровым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Изображение знаменитого курганского врача Гавриила Илизарова попало на марки, выпущенные Почтой России в Кургане. Ее появление приурочено к 100-летию академика, имеющего мировую славу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Почты России.

«Почтовые марки номиналом 40 рублей выпущены тиражом 144 000 экземпляров. На марке изображен академик Г.А. Илизаров, в руках у него чрескостный аппарат собственного изобретения, а также указаны годы жизни знаменитого зауральского врача», — говорится в релизе компании.

В почтовое обращение поступили также тематические маркированные конверты. 15 июня — непосредственно в день рождения академика, в стенах Центра Илизарова состоится торжественное мероприятие. Его посетит заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова. В программе мероприятия также предусмотрено гашение конверта и марки специальным штемпелем. Приобрести конверт и поставить оттиск специального однодневного штемпеля можно будет в тот же день на Троицкой площади Кургана.

URA.RU писало, что в Центре Илизарова ожидают приезда заместителя министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой. Она возглавит совещание, где обсудят проблемы ортопедии и травматологии, и сложности, связанные с работой медиков.