Голосование, посвященное выбору имени для аэропорта Кургана, завершилось 15 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В суперфинале, посвященном выбору имени для аэропорта Кургана, большинство участников голосования выбрали кандидатуру хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. Об этом 15 января URA.RU сообщила областная Общественная палата.

«Сегодня, 15 января 2021, в 12:00 Совет Общественной палаты Курганской области подвел итоги голосования. Победителем стал Гавриил Абрамович Илизаров, набравший 4424 голоса [63%]», — рассказали в пресс-службе областной Общественной палаты. Результаты голосования передадут в областное правительство, чтобы имя аэропорта закрепили на законодательном уровне.

Участники опроса могли проголосовать за одну из трех кандидатур. Именем первого директора аэропорта Кургана Анатолия Чернявского здание хотели назвать 30,4% опрошенных. За кандидатуру летчика Григория Кравченко проголосовали 6,6%. «Мы надеемся, что в будущем все будут так же активно реагировать на наши инициативы», — отметил председатель областной Общественной палаты области Михаил Белоусов.

Голосование завершилось 20 декабря 2020 года, но некоторые пользователи соцсетей решили, что голоса за победителя накрутили. После этого организаторы объявили о суперфинале, в котором участникам опроса предложили три самых популярных варианта прошлого голосования.

Скрин: сайт Общественной палаты Курганской области