Челябинка получит полмиллиона за ошибку при операции

При операции женщина получила ожог третьей степени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Челябинска получит 500 тысяч рублей от городской клинической больницы № 6 за травму, полученную во время операции. Такое решение принял областной суд, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Женщине прожгли ягодицу до кости.

«При проведении операции была допущена ошибка, в результате которой произошел ожог третьей степени. Потерпевшей пришлось длительное время лечиться, дважды перенести операции по пересадке кожи», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде добавили, что при вынесении приговора суд учел физические и нравственные страдания, перенесенные женщиной. Кроме того, принято к сведению, что длительное время она не могла ухаживать за своими малолетними детьми.

Суд первой инстанции взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции увеличил сумму компенсации до 500 тысяч рублей.