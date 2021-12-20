20 декабря 2021

Челябинка получит полмиллиона за ошибку при операции

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, хирургия, операция, хирург, хирургическая операция, имплантация стимулятора, нейрохирургия
При операции женщина получила ожог третьей степени Фото:

Жительница Челябинска получит 500 тысяч рублей от городской клинической больницы № 6 за травму, полученную во время операции. Такое решение принял областной суд, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Женщине прожгли ягодицу до кости.

«При проведении операции была допущена ошибка, в результате которой произошел ожог третьей степени. Потерпевшей пришлось длительное время лечиться, дважды перенести операции по пересадке кожи», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

В суде добавили, что при вынесении приговора суд учел физические и нравственные страдания, перенесенные женщиной. Кроме того, принято к сведению, что длительное время она не могла ухаживать за своими малолетними детьми.

Суд первой инстанции взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции увеличил сумму компенсации до 500 тысяч рублей.

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Жительница Челябинска получит 500 тысяч рублей от городской клинической больницы № 6 за травму, полученную во время операции. Такое решение принял областной суд, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Женщине прожгли ягодицу до кости. «При проведении операции была допущена ошибка, в результате которой произошел ожог третьей степени. Потерпевшей пришлось длительное время лечиться, дважды перенести операции по пересадке кожи», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. В суде добавили, что при вынесении приговора суд учел физические и нравственные страдания, перенесенные женщиной. Кроме того, принято к сведению, что длительное время она не могла ухаживать за своими малолетними детьми. Суд первой инстанции взыскал с медицинского учреждения компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции увеличил сумму компенсации до 500 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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