В Кремле ответили, почему в РФ не индексируют пенсии работающим

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В России не индексируют пенсии работающим пенсионерам Фото:

В России прорабатывают вопрос об индексации пенсий работающим гражданам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это сложный вопрос.

«Пока не сформулирована единая позиция на этот счет. Вопрос в проработке, это очень сложный вопрос. Ведется работа, сроки продлеваются», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Индексацию выплат работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» хотели обратиться в Конституционный суд по этому вопросу, но им не удалось собрать нужное количество подписей депутатов. Для обращения требовалось 90 подписей.

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В России прорабатывают вопрос об индексации пенсий работающим гражданам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это сложный вопрос. «Пока не сформулирована единая позиция на этот счет. Вопрос в проработке, это очень сложный вопрос. Ведется работа, сроки продлеваются», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Индексацию выплат работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» хотели обратиться в Конституционный суд по этому вопросу, но им не удалось собрать нужное количество подписей депутатов. Для обращения требовалось 90 подписей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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