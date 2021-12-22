В Кремле ответили, почему в РФ не индексируют пенсии работающим

В России не индексируют пенсии работающим пенсионерам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В России прорабатывают вопрос об индексации пенсий работающим гражданам. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это сложный вопрос.

«Пока не сформулирована единая позиция на этот счет. Вопрос в проработке, это очень сложный вопрос. Ведется работа, сроки продлеваются», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Индексацию выплат работающим пенсионерам отменили в 2016 году. Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» хотели обратиться в Конституционный суд по этому вопросу, но им не удалось собрать нужное количество подписей депутатов. Для обращения требовалось 90 подписей.