Депутаты тщетно пытаются помочь работающим пенсионерам

20 декабря 2021 в 05:58 Размер текста - 17 +

Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам остается открытым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Российским депутатам снова не удалось собрать достаточное количество подписей для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия закону «О страховых пенсиях», которое отменяет индексации пенсий работающим пенсионерам. О начале сбора подписей 23 ноября заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Думская оппозиция и в новом созыве не смогла пока собрать 90 подписей депутатов для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия Основному закону нормы об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Коммерсант». В прошлом году индексация пенсий должна была проводиться «не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». В обновленной версии закона не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров. Депутаты хотят обратиться в КС для того, чтобы разобраться, положена ли работающим пенсионерам индексация пенсий, но для направления запроса им нужно набрать 90 голосов. На сегодняшний день известно, что пенсии будут проиндексированы у госслужащих, военных и силовиков. Кроме того, у них вырастет социальная часть выплаты на 7,7%. Государственную пенсию также собираются увеличить с 1 апреля. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российским депутатам снова не удалось собрать достаточное количество подписей для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия закону «О страховых пенсиях», которое отменяет индексации пенсий работающим пенсионерам. О начале сбора подписей 23 ноября заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Думская оппозиция и в новом созыве не смогла пока собрать 90 подписей депутатов для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия Основному закону нормы об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Коммерсант». В прошлом году индексация пенсий должна была проводиться «не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». В обновленной версии закона не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров. Депутаты хотят обратиться в КС для того, чтобы разобраться, положена ли работающим пенсионерам индексация пенсий, но для направления запроса им нужно набрать 90 голосов. На сегодняшний день известно, что пенсии будут проиндексированы у госслужащих, военных и силовиков. Кроме того, у них вырастет социальная часть выплаты на 7,7%. Государственную пенсию также собираются увеличить с 1 апреля.