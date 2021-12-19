Депутаты тщетно пытаются помочь работающим пенсионерам

Российским депутатам снова не удалось собрать достаточное количество подписей для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия закону «О страховых пенсиях», которое отменяет индексации пенсий работающим пенсионерам. О начале сбора подписей 23 ноября заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов.
Думская оппозиция и в новом созыве не смогла пока собрать 90 подписей депутатов для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия Основному закону нормы об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Коммерсант».
В прошлом году индексация пенсий должна была проводиться «не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». В обновленной версии закона не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров. Депутаты хотят обратиться в КС для того, чтобы разобраться, положена ли работающим пенсионерам индексация пенсий, но для направления запроса им нужно набрать 90 голосов.
На сегодняшний день известно, что пенсии будут проиндексированы у госслужащих, военных и силовиков. Кроме того, у них вырастет социальная часть выплаты на 7,7%. Государственную пенсию также собираются увеличить с 1 апреля.
Российским депутатам снова не удалось собрать достаточное количество подписей для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия закону «О страховых пенсиях», которое отменяет индексации пенсий работающим пенсионерам. О начале сбора подписей 23 ноября заявил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов. Думская оппозиция и в новом созыве не смогла пока собрать 90 подписей депутатов для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу соответствия Основному закону нормы об отмене индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщает «Коммерсант». В прошлом году индексация пенсий должна была проводиться «не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». В обновленной версии закона не уточняется, касается ли это работающих пенсионеров. Депутаты хотят обратиться в КС для того, чтобы разобраться, положена ли работающим пенсионерам индексация пенсий, но для направления запроса им нужно набрать 90 голосов. На сегодняшний день известно, что пенсии будут проиндексированы у госслужащих, военных и силовиков. Кроме того, у них вырастет социальная часть выплаты на 7,7%. Государственную пенсию также собираются увеличить с 1 апреля.