РБК: новые правила госконтрактов остановят стройки по всей России

22 декабря 2021 в 18:14 Размер текста - 17 +

Новые правила распространяются на все госконтракты стоимостью более 1 млрд рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Вступающие в силу с 1 января 2022 года правила казначейского сопровождения государственных контрактов могут привести к остановке строек по всей России. Новые правила распространяются на все госконтракты стоимостью более 1 млрд рублей. «Реализация данных нововведений приведет к значительным проблемам при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организаций, являющихся подрядчиками по государственным контрактам. В тех случаях, где компании работают по государственному заказу, а подрядчики все еще ждут доведения до них средств из-за роста цен на стройматериалы, эти нововведения остановят строительство объектов», — передает РБК текст обращения Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) в Минэкономразвития РФ. По словам главы НАИК Марии Ярмальчук, новые меры приведут к катастрофе в строительной отрасли. «Теперь по государственным контрактам, заключенным с федеральными заказчиками на сумму свыше 1 млрд рублей, все потоки денежных средства будут поступать на лицевой счет, что влечет за собой их неликвидность до исполнения контракта», — заключила Ярмальчук. Ранее аналитики Высшей школы экономики заявили, что сумма откатов при госзакупках составляют треть бюджета России. Новый законопроект направлен на борьбу с подобными откатами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вступающие в силу с 1 января 2022 года правила казначейского сопровождения государственных контрактов могут привести к остановке строек по всей России. Новые правила распространяются на все госконтракты стоимостью более 1 млрд рублей. «Реализация данных нововведений приведет к значительным проблемам при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организаций, являющихся подрядчиками по государственным контрактам. В тех случаях, где компании работают по государственному заказу, а подрядчики все еще ждут доведения до них средств из-за роста цен на стройматериалы, эти нововведения остановят строительство объектов», — передает РБК текст обращения Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) в Минэкономразвития РФ. По словам главы НАИК Марии Ярмальчук, новые меры приведут к катастрофе в строительной отрасли. «Теперь по государственным контрактам, заключенным с федеральными заказчиками на сумму свыше 1 млрд рублей, все потоки денежных средства будут поступать на лицевой счет, что влечет за собой их неликвидность до исполнения контракта», — заключила Ярмальчук. Ранее аналитики Высшей школы экономики заявили, что сумма откатов при госзакупках составляют треть бюджета России. Новый законопроект направлен на борьбу с подобными откатами.