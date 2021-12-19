19 декабря 2021

Аналитики ВШЭ: откаты при госзакупках составляют треть бюджета РФ

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Сумма коррупционных выплат в госзакупках выше бюджета на образование или здравоохранение, отмечают аналитики Фото:

Объем коррупции при госзакупках в России насчитывает 6,6 трлн руб, что составляет треть бюджета страны. Такие подсчеты произвел институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

«В среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн руб. Для сравнения: 6,6 трлн — это 6,2% ВВП России (107 трлн руб. за 2020 год), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 трлн руб.)», — приводит подсчеты ВШЭ издание РБК.

Отмечается, что объем коррупционного рынка в государственных закупках выше, чем затраты консолидированного бюджета на образование или здравоохранение. По данным исследования, 83% опрошенных представителей компаний осуждают коррупцию, однако, им приходится бороться за получение заказа с помощью незаконных мер из-за очень высокой конкуренции за госзаказ.

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Объем коррупции при госзакупках в России насчитывает 6,6 трлн руб, что составляет треть бюджета страны. Такие подсчеты произвел институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. «В среднем размер отката в коррупционной схеме составляет почти пятую часть от всей суммы госконтракта, а общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн руб. Для сравнения: 6,6 трлн — это 6,2% ВВП России (107 трлн руб. за 2020 год), или 35,3% от доходной части федерального бюджета (18,7 трлн руб.)», — приводит подсчеты ВШЭ издание РБК. Отмечается, что объем коррупционного рынка в государственных закупках выше, чем затраты консолидированного бюджета на образование или здравоохранение. По данным исследования, 83% опрошенных представителей компаний осуждают коррупцию, однако, им приходится бороться за получение заказа с помощью незаконных мер из-за очень высокой конкуренции за госзаказ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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