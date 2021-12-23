Байден объявил о своем участии в выборах в 2024 году

Джо Байдену будет 82 года на момент следующих выборов президента США Фото: Andrew Harnik AP/TASS

Действующий президент США, 79-летний Джозеф Байден готов баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году, если будет позволять здоровье. Так сам он ответил на вопрос о намерениях соперничать со своим предшественником от республиканцев Дональдом Трампом во время интервью в Белом доме.

«Если буду в том же состоянии, что и сейчас, с хорошим здоровьем, я бы снова участвовал», — заявил Байден в эфире телеканала ABC на вопрос журналиста об участии в следующих выборах президента. Также он подтвердил свою готовность стать кандидатом, если его соперником будет Трамп.

Джо Байден стал президентом США после победы на выборах 2019 года. Тогда он обошел предыдущего главу государства Дональда Трампа. На момент выборов 2024 года Байдену будет исполняться 82 года.

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