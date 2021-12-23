Путин назвал территории Украины исторически российскими

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, украина, украинец, укр, цимбалюк роман
По словам Путина, к Украине отошли многие территории, которые были российскими Фото:
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Пресс-конференция Путина-2021

После распада СССР многие российские территории оказались за пределами страны, в основном на Украине. Такое заявление на большой итоговой пресс-конференции сделал президент России Владимир Путин, передает с места событий корреспондент URA.RU.

«Часть исторических российских территорий оказалась за пределами РФ, в основном на Украине», — заявил Владимир Путин. По его словам, это касается и Донбасса, который даже при организации СССР не мыслил себя иначе как частью Россию, но силой оказался на Украине.

Путин отметил, что Россия не могла в 2014 году отказать Крыму, который решил войти в состав РФ. «Как мы могли отказать Севастополю и Крыму взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — добавил президент. По его словам, спокойно смотреть на то, что происходит в Донбассе, Россия тоже не может.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит на площадке Манежа в Москве. В ней принимает участие более 500 журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие с участием Путина длилось почти 5 часов.

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После распада СССР многие российские территории оказались за пределами страны, в основном на Украине. Такое заявление на большой итоговой пресс-конференции сделал президент России Владимир Путин, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Часть исторических российских территорий оказалась за пределами РФ, в основном на Украине», — заявил Владимир Путин. По его словам, это касается и Донбасса, который даже при организации СССР не мыслил себя иначе как частью Россию, но силой оказался на Украине. Путин отметил, что Россия не могла в 2014 году отказать Крыму, который решил войти в состав РФ. «Как мы могли отказать Севастополю и Крыму взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — добавил президент. По его словам, спокойно смотреть на то, что происходит в Донбассе, Россия тоже не может. Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит на площадке Манежа в Москве. В ней принимает участие более 500 журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие с участием Путина длилось почти 5 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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