Путин назвал территории Украины исторически российскими

23 декабря 2021 в 15:21 Размер текста - 17 +

По словам Путина, к Украине отошли многие территории, которые были российскими Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 После распада СССР многие российские территории оказались за пределами страны, в основном на Украине. Такое заявление на большой итоговой пресс-конференции сделал президент России Владимир Путин, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Часть исторических российских территорий оказалась за пределами РФ, в основном на Украине», — заявил Владимир Путин. По его словам, это касается и Донбасса, который даже при организации СССР не мыслил себя иначе как частью Россию, но силой оказался на Украине. Путин отметил, что Россия не могла в 2014 году отказать Крыму, который решил войти в состав РФ. «Как мы могли отказать Севастополю и Крыму взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — добавил президент. По его словам, спокойно смотреть на то, что происходит в Донбассе, Россия тоже не может. Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит на площадке Манежа в Москве. В ней принимает участие более 500 журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие с участием Путина длилось почти 5 часов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

После распада СССР многие российские территории оказались за пределами страны, в основном на Украине. Такое заявление на большой итоговой пресс-конференции сделал президент России Владимир Путин, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Часть исторических российских территорий оказалась за пределами РФ, в основном на Украине», — заявил Владимир Путин. По его словам, это касается и Донбасса, который даже при организации СССР не мыслил себя иначе как частью Россию, но силой оказался на Украине. Путин отметил, что Россия не могла в 2014 году отказать Крыму, который решил войти в состав РФ. «Как мы могли отказать Севастополю и Крыму взять их под свою защиту и под крыло? Невозможно. Нас поставили в ситуацию, когда мы не могли поступить иначе», — добавил президент. По его словам, спокойно смотреть на то, что происходит в Донбассе, Россия тоже не может. Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит на площадке Манежа в Москве. В ней принимает участие более 500 журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие с участием Путина длилось почти 5 часов.