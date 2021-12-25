Минздрав уточнил данные о случаях «Омикрона» в России

Все случаи заболевания новым штаммом коронавируса являются завозными, заявили в Минздраве РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все случаи заболевания новым омикрон-штаммом коронавируса в России являются завозными. Об этом заявили в Минздраве РФ.

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом „Омикрон“, при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — заявили в Минздраве РФ.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко допустил случаи заболевания новым штаммом инфекции внутри страны. По его словам, на территории России фиксировались заражения «Омикроном».