Минздрав уточнил данные о случаях «Омикрона» в России

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Все случаи заболевания новым штаммом коронавируса являются завозными, заявили в Минздраве РФ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Все случаи заболевания новым омикрон-штаммом коронавируса в России являются завозными. Об этом заявили в Минздраве РФ.

«В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом „Омикрон“, при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — заявили в Минздраве РФ.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко допустил случаи заболевания новым штаммом инфекции внутри страны. По его словам, на территории России фиксировались заражения «Омикроном».

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Все случаи заболевания новым омикрон-штаммом коронавируса в России являются завозными. Об этом заявили в Минздраве РФ. «В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом „Омикрон“, при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории РФ, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено», — заявили в Минздраве РФ. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко допустил случаи заболевания новым штаммом инфекции внутри страны. По его словам, на территории России фиксировались заражения «Омикроном».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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