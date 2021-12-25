В РФ выявили первые случаи заражения «Омикроном» внутри страны

В Минздраве РФ рассказали о ситуации с новым штаммом COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России обнаружили случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон» внутри страны. Об этом рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра. Ранее инфекцию выявляли лишь у тех, кто возвращался из-за рубежа.

«Мы ведем мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев („Омикрона“), поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории России сегодня случаи заражения», — цитирует Михаила Мурашко РИА «Новости».

«Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что этот вариант вируса вызывает озабоченность. В Минздраве РФ планируют разработать новые рекомендации по лечению больных «Омикроном», пишет RT. В Роспотребнадзоре на этой неделе сообщили, что в России зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом. По информации ВОЗ, «Омикрон» обнаружили в 106 странах. Этот штамм быстро распространяется среди людей и способен вызвать перегрузку системы здравоохранения, сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

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