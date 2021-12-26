СМИ выявили аномальный рост заболеваемости ОРВИ в 4-ю волну COVID

В 2020 году диагноз ОРВИ часто ставили тем, кто болел коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболеваемость ОРВИ в России в сентябре—декабре 2021 года в полтора раза превысила показатели доковидного времени. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на данные НИИ гриппа. Количество пациентов с ОРВИ выросло в период четвертой волны коронавируса и вышло на момент появления в России нового штамма COVID-19 «Омикрон».

«К началу этого учебного года заболеваемость ОРВИ уже на 30—50% превышала обычный доковидный уровень, а в сентябре еще резко пошла вверх, побив прошлогодние, тоже высокие показатели. В итоге суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом в этом эпидемическом сезоне уже в 1,5 раза выше, чем в сентябре — декабре доковидных 2016—2019 годов», — передает «Новая газета».

На графиках, основанных на данных НИИ гриппа, видно, что количество заболевших во втором полугодии 2021 года достигла 1 300 на 10 000 населения. При этом в 2019—2020 годах этот показатель достигал примерно 900 пациентов с ОРВИ на 10 000 населения.

Роспотребнадзор в своем докладе признавал, что в 2020 году диагноз «ОРВИ» часто ставили тем, кто болел коронавирусом. «Выраженный рост заболеваемости ОРВИ связан с тем, что в 2020 году случаи COVID-19 с клинической формой ОРВИ в форме государственного статистического наблюдения учитывались совместно с ОРВИ», — сообщается в докладе ведомства.

В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о том, что пациентам с COVID-19 ставят диагноз «ОРВИ». В пресс-службе ведомства сообщили, что все пациенты с симптомами респираторного заболевания проходят экспресс-тест на коронавирус.

Однако врач-терапевт Алексей Хухрев уточнил, что не все ПЦР-тесты приходят положительными. Многое зависит от самого теста, того, как был сделан забор мазка, и насколько коронавирус ушел глубоко в носоглотку. Он предположил, что пациенты с COVID-19 наверняка попадают в статистику по ОРВИ. К тому же у них почти одинаковые симптомы. Больше всего на ОРВИ похож новый штамм «Омикрон», сообщал Роспотребнадзор.

URA.RU направило запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать эту информацию. Ответ на момент публикации не получен.

Ранее о схожести африканской мутации COVID-19 с гриппом говорил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, у зараженных «Омикроном» также наблюдаются першение в горле и лихорадка, передает агентство Nation News.

Скрин с сайта «Новой газеты»

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