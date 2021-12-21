Мурашко заявил о схожести «Омикрона» с гриппом

21 декабря 2021 в 18:31 Размер текста - 17 +

Симптомы южноафриканского штамма коронавируса «Омикрон» сходны с проявлениями гриппа, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, у зараженных новой мутацией COVID-19 наблюдаются першение в горле, повышение температуры до 38 градусов и мышечные боли. «Мы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора принимали участие в работе в ЮАР. Наши клиницисты изучили особенности течения новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом „Омикрон“. Мы видим, что в клинической картине „Омикрона“ доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка (повышение температуры от 37,1 до 38 градусов, прим. URA.RU), миалгия (мышечные боли, прим. URA.RU), общие симптомы интоксикации подчас очень сходны с течением гриппа», — сообщил Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19. Всего в России выявлено 30 случаев заражения «Омикроном». Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. По его словам, среди пациентов с «Омикроном» нет тех, кто тяжело переносит болезнь. При это глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм пугает своей скоростью распространения и рисками. Президент РФ Владимир Путин заявил, что требования к вакцинация повысятся из-за быстрого распространения штамма «Омикрон», пишет RT. Новый штамм коронавируса обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новая мутация отличается высокой скоростью распространения. Количество зараженных удваивается каждые два-три дня, передает телеканал 360. В ВОЗ ожидают, что смертность от коронавируса в мире из-за появления «Омикрона» возрастет.