Мурашко заявил о схожести «Омикрона» с гриппом

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Рабочее совещание при участии министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в резиденции губернатора Свердловской области. Екатеринбург, мурашко михаил
У больных «Омикроном» наблюдается першение в горле, повышение температуры и мышечные боли, сообщил Михаил Мурашко Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Симптомы южноафриканского штамма коронавируса «Омикрон» сходны с проявлениями гриппа, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, у зараженных новой мутацией COVID-19 наблюдаются першение в горле, повышение температуры до 38 градусов и мышечные боли.

«Мы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора принимали участие в работе в ЮАР. Наши клиницисты изучили особенности течения новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом „Омикрон“. Мы видим, что в клинической картине „Омикрона“ доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка (повышение температуры от 37,1 до 38 градусов, прим. URA.RU), миалгия (мышечные боли, прим. URA.RU), общие симптомы интоксикации подчас очень сходны с течением гриппа», — сообщил Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Всего в России выявлено 30 случаев заражения «Омикроном». Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. По его словам, среди пациентов с «Омикроном» нет тех, кто тяжело переносит болезнь. При это глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм пугает своей скоростью распространения и рисками. Президент РФ Владимир Путин заявил, что требования к вакцинация повысятся из-за быстрого распространения штамма «Омикрон», пишет RT.

Новый штамм коронавируса обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новая мутация отличается высокой скоростью распространения. Количество зараженных удваивается каждые два-три дня, передает телеканал 360. В ВОЗ ожидают, что смертность от коронавируса в мире из-за появления «Омикрона» возрастет.

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Симптомы южноафриканского штамма коронавируса «Омикрон» сходны с проявлениями гриппа, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, у зараженных новой мутацией COVID-19 наблюдаются першение в горле, повышение температуры до 38 градусов и мышечные боли. «Мы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора принимали участие в работе в ЮАР. Наши клиницисты изучили особенности течения новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом „Омикрон“. Мы видим, что в клинической картине „Омикрона“ доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка (повышение температуры от 37,1 до 38 градусов, прим. URA.RU), миалгия (мышечные боли, прим. URA.RU), общие симптомы интоксикации подчас очень сходны с течением гриппа», — сообщил Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19. Всего в России выявлено 30 случаев заражения «Омикроном». Об этом сообщил замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко. По его словам, среди пациентов с «Омикроном» нет тех, кто тяжело переносит болезнь. При это глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новый штамм пугает своей скоростью распространения и рисками. Президент РФ Владимир Путин заявил, что требования к вакцинация повысятся из-за быстрого распространения штамма «Омикрон», пишет RT. Новый штамм коронавируса обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новая мутация отличается высокой скоростью распространения. Количество зараженных удваивается каждые два-три дня, передает телеканал 360. В ВОЗ ожидают, что смертность от коронавируса в мире из-за появления «Омикрона» возрастет.
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