Петра Яна обвинили в использовании допинга и назвали «грязной крысой» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обвинил российского бойца смешанных боевых искусств Петра Яна в использовании допинга и назвал его «грязной крысой». Эти слова он написал в своем Twitter.

«Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса», — написал Стерлинг на личной странице аккаунта, сопроводив пост эмодзи шприца.

На этом он не остановился и начал активно писать о проблемах с допингом в России. Он вспомнил бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который уехал в США и стал информатором WADA. «Думаете, USADA (Антидопинговое агентство США. — прим. ред. URA.RU) отправляет в Россию американцев, чтобы проверять их спортсменов? Не смешите меня», — написал Стерлинг.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав комиссии, которая должна контролировать вопросы по борьбе допинга в России. Он сообщил, что во главе новой комиссии стоит министр спорта Олег Матыцин. Кроме того, в состав нового органа вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам