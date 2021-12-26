26 декабря 2021

Чемпион UFC обвинил Петра Яна в употреблении запрещенных веществ. «Грязная крыса»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ян петр
Петра Яна обвинили в использовании допинга и назвали «грязной крысой» Фото:

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обвинил российского бойца смешанных боевых искусств Петра Яна в использовании допинга и назвал его «грязной крысой». Эти слова он написал в своем Twitter.

«Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса», — написал Стерлинг на личной странице аккаунта, сопроводив пост эмодзи шприца.

На этом он не остановился и начал активно писать о проблемах с допингом в России. Он вспомнил бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который уехал в США и стал информатором WADA. «Думаете, USADA (Антидопинговое агентство США. — прим. ред. URA.RU) отправляет в Россию американцев, чтобы проверять их спортсменов? Не смешите меня», — написал Стерлинг.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав комиссии, которая должна контролировать вопросы по борьбе допинга в России. Он сообщил, что во главе новой комиссии стоит министр спорта Олег Матыцин. Кроме того, в состав нового органа вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов РФ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг обвинил российского бойца смешанных боевых искусств Петра Яна в использовании допинга и назвал его «грязной крысой». Эти слова он написал в своем Twitter. «Не могу дождаться, чтобы тебя уничтожить. Грязная крыса», — написал Стерлинг на личной странице аккаунта, сопроводив пост эмодзи шприца. На этом он не остановился и начал активно писать о проблемах с допингом в России. Он вспомнил бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который уехал в США и стал информатором WADA. «Думаете, USADA (Антидопинговое агентство США. — прим. ред. URA.RU) отправляет в Россию американцев, чтобы проверять их спортсменов? Не смешите меня», — написал Стерлинг. Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил состав комиссии, которая должна контролировать вопросы по борьбе допинга в России. Он сообщил, что во главе новой комиссии стоит министр спорта Олег Матыцин. Кроме того, в состав нового органа вошли представители Совета Федерации, МВД, Минцифры, Олимпийского, Паралимпийского и Сурдлимпийского комитетов РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...