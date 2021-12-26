26 декабря 2021

ЦБ начнет контролировать денежные переводы между гражданами

© Служба новостей «URA.RU»
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Банкомат банка Открытие. Сургут, банкомат
Центральный банк России планирует ввести учет персонифицированных данных отправителей и получателей денежных переводов Фото:

Центральный банк (ЦБ) России начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Об этом рассказали источники на платежном рынке.

«ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — сообщил представитель QIWI в беседе с РБК. Известно, что в отчетности должна быть информация не только по транзакциям, но и о персональных данных отправителей и получателей денежных средств.

Как сообщает председатель правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ начнет запрашивать конфиденциальную информацию с января 2022 года. По его словам, основная цель нововведения — оптимизация представления данных банком, а также получение актуальных сведений о платежах. Далее они будут нужны для проведения анализа рынка в целом по России и в территориальных единицах.

Представители ЦБ планируют ввести бесплатные транзакции для россиян между разными банками. В настоящее время переводы без комиссии в рамках Системы быстрых платежей (СБП) возможны в ограниченном денежном размере.

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Центральный банк (ЦБ) России начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Об этом рассказали источники на платежном рынке. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — сообщил представитель QIWI в беседе с РБК. Известно, что в отчетности должна быть информация не только по транзакциям, но и о персональных данных отправителей и получателей денежных средств. Как сообщает председатель правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ начнет запрашивать конфиденциальную информацию с января 2022 года. По его словам, основная цель нововведения — оптимизация представления данных банком, а также получение актуальных сведений о платежах. Далее они будут нужны для проведения анализа рынка в целом по России и в территориальных единицах. Представители ЦБ планируют ввести бесплатные транзакции для россиян между разными банками. В настоящее время переводы без комиссии в рамках Системы быстрых платежей (СБП) возможны в ограниченном денежном размере.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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