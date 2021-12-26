ЦБ начнет контролировать денежные переводы между гражданами

27 декабря 2021 в 02:26 Размер текста - 17 +

Центральный банк России планирует ввести учет персонифицированных данных отправителей и получателей денежных переводов Фото: Алексей Андронов © URA.RU Центральный банк (ЦБ) России начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Об этом рассказали источники на платежном рынке. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — сообщил представитель QIWI в беседе с РБК. Известно, что в отчетности должна быть информация не только по транзакциям, но и о персональных данных отправителей и получателей денежных средств. Как сообщает председатель правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ начнет запрашивать конфиденциальную информацию с января 2022 года. По его словам, основная цель нововведения — оптимизация представления данных банком, а также получение актуальных сведений о платежах. Далее они будут нужны для проведения анализа рынка в целом по России и в территориальных единицах. Представители ЦБ планируют ввести бесплатные транзакции для россиян между разными банками. В настоящее время переводы без комиссии в рамках Системы быстрых платежей (СБП) возможны в ограниченном денежном размере. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центральный банк (ЦБ) России начнет запрашивать у банков новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Об этом рассказали источники на платежном рынке. «ЦБ уведомил, что планирует периодически запрашивать информацию по p2p-переводам по данной форме с 2022 года», — сообщил представитель QIWI в беседе с РБК. Известно, что в отчетности должна быть информация не только по транзакциям, но и о персональных данных отправителей и получателей денежных средств. Как сообщает председатель правления Совкомбанка Олег Машталяр, ЦБ начнет запрашивать конфиденциальную информацию с января 2022 года. По его словам, основная цель нововведения — оптимизация представления данных банком, а также получение актуальных сведений о платежах. Далее они будут нужны для проведения анализа рынка в целом по России и в территориальных единицах. Представители ЦБ планируют ввести бесплатные транзакции для россиян между разными банками. В настоящее время переводы без комиссии в рамках Системы быстрых платежей (СБП) возможны в ограниченном денежном размере.