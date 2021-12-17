ЦБ планирует ввести бесплатные переводы для россиян между банками

В Центробанке рассматривают возможность отказаться от комиссии при переводах между разными финорганизациями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Центробанк РФ обсуждает возможность сделать бесплатными банковские переводы между разными финансовыми организациями. Согласно предложению представителей регулятора, речь пока идет о суммах до 1,4 миллионов рублей.

«ЦБ обсуждает инициативу сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в ЦБ.