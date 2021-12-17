ЦБ планирует ввести бесплатные переводы для россиян между банками

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В Центробанке рассматривают возможность отказаться от комиссии при переводах между разными финорганизациями Фото:

Центробанк РФ обсуждает возможность сделать бесплатными банковские переводы между разными финансовыми организациями. Согласно предложению представителей регулятора, речь пока идет о суммах до 1,4 миллионов рублей.

«ЦБ обсуждает инициативу сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в ЦБ.

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Центробанк РФ обсуждает возможность сделать бесплатными банковские переводы между разными финансовыми организациями. Согласно предложению представителей регулятора, речь пока идет о суммах до 1,4 миллионов рублей. «ЦБ обсуждает инициативу сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в ЦБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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