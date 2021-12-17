ЦБ планирует ввести бесплатные переводы для россиян между банками

Центробанк РФ обсуждает возможность сделать бесплатными банковские переводы между разными финансовыми организациями. Согласно предложению представителей регулятора, речь пока идет о суммах до 1,4 миллионов рублей.
«ЦБ обсуждает инициативу сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в ЦБ.
Центробанк РФ обсуждает возможность сделать бесплатными банковские переводы между разными финансовыми организациями. Согласно предложению представителей регулятора, речь пока идет о суммах до 1,4 миллионов рублей. «ЦБ обсуждает инициативу сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники в ЦБ.