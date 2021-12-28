В ВМФ выявили хищение более миллиарда рублей

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Все обвиняемые по делу о хищении средств Минобороны взять под стражу Фото:

Бывшего начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ, капитана первого ранга Вадима Мовчана обвинили в хищении 500 млн рублей при перевооружении флота. Его сообщника, консультанта департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрея Клокоцкия, обвиняют в хищении 700 млн рублей.

«В отношении Вадима Мовчана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“). С сентября 2013 по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей он с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств Министерства обороны Российской Федерации в размере 497 732 711 рублей», — сообщает ТАСС.

Ущерб государству по другому эпизоду, связанному с Андреем Клокоцким, составляет 692 732 711 рублей. Хищения связаны с выполнением госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ. Обвиняемыми по делу также проходят руководитель ОАО «Завод «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и глава АО «Союз-М» Замир Ахмедов. Все обвиняемые взяты под стражу.

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Бывшего начальника службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ, капитана первого ранга Вадима Мовчана обвинили в хищении 500 млн рублей при перевооружении флота. Его сообщника, консультанта департамента военно-морского флота АО «Рособоронэкспорт» Андрея Клокоцкия, обвиняют в хищении 700 млн рублей. «В отношении Вадима Мовчана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ („Мошенничество в особо крупном размере“). С сентября 2013 по декабрь 2017 года на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Саратовской и Мурманской областей он с использованием своего служебного положения совершил хищение денежных средств Министерства обороны Российской Федерации в размере 497 732 711 рублей», — сообщает ТАСС. Ущерб государству по другому эпизоду, связанному с Андреем Клокоцким, составляет 692 732 711 рублей. Хищения связаны с выполнением госконтрактов на модернизацию кораблей ВМФ. Обвиняемыми по делу также проходят руководитель ОАО «Завод «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев и глава АО «Союз-М» Замир Ахмедов. Все обвиняемые взяты под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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