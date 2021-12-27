27 декабря 2021
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25 декабря 2021

Экс-начальник вуза в Перми проведет Новый год под арестом

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, домашний арест, браслет фсин
Срок содержания под домашним арестом Владимира Купавского продлен до февраля 2022 года Фото:

Экс-начальнику Пермского военного института войск нацгвардии (ПВИВНГ) Владимиру Купавскому продлен срок содержания под стражей до 3 февраля 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в Пермском военном гарнизонном суде, где решался вопрос о мере пресечения в отношении бывшего руководителя вуза.

«Срок домашнего ареста [Купавскому] продлен до 3 февраля», — пояснила помощник председателя суда Светлана Лыхина. Расследование уголовного дела в отношении Купавского ведется с ноября 2020 года.

Бывший начальник военного вуза подозревается в нескольких эпизодах преступной деятельности: получении взятки в крупном размере, превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В апреле Купавский был уволен с поста начальника ПВИВНГ, новым руководителем вуза стал генерал-майор Евгений Русанов. В этом году Пермский институт войск нацгвардии отметил 40-летний юбилей.

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Экс-начальнику Пермского военного института войск нацгвардии (ПВИВНГ) Владимиру Купавскому продлен срок содержания под стражей до 3 февраля 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в Пермском военном гарнизонном суде, где решался вопрос о мере пресечения в отношении бывшего руководителя вуза. «Срок домашнего ареста [Купавскому] продлен до 3 февраля», — пояснила помощник председателя суда Светлана Лыхина. Расследование уголовного дела в отношении Купавского ведется с ноября 2020 года. Бывший начальник военного вуза подозревается в нескольких эпизодах преступной деятельности: получении взятки в крупном размере, превышении должностных полномочий и вымогательстве взятки. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. В апреле Купавский был уволен с поста начальника ПВИВНГ, новым руководителем вуза стал генерал-майор Евгений Русанов. В этом году Пермский институт войск нацгвардии отметил 40-летний юбилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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