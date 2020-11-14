СМИ: начальник пермского военного института попал под статью

Генерал-майору грозит до восьми лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник пермского военного института войск нацгвардии Владимир Купавский стал фигурантом уголовного дела, пишут СМИ. Высокопоставленного силовика подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. По данным прессы, уголовное дело возбудили в военном следственном управлении СК РФ по Центральному военному округу.

«В отношении начальника ПВИ Владимира Купавского 3 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении шести эпизодов», — приводит агентство 59.ru информацию, полученную из собственных источников в ведомстве. По сведениям издания, Купавский подозревается в получении взятки в крупном размере, превышении должностных полномочий, а также вымогательстве взятки. Официального подтверждения этой информации пока получено не было.

По совокупности всех преступлений генерал-майору грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, вышеперечисленные статьи также предусматривают штраф в размере до 40-кратной суммы взятки.