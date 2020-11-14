14 ноября 2020
13 ноября 2020
12 ноября 2020

СМИ: начальник пермского военного института попал под статью

© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение общественных активистов в резиденции губернатора. Екатеринбург, погоны, генерал-майор
Генерал-майору грозит до восьми лет колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник пермского военного института войск нацгвардии Владимир Купавский стал фигурантом уголовного дела, пишут СМИ. Высокопоставленного силовика подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. По данным прессы, уголовное дело возбудили в военном следственном управлении СК РФ по Центральному военному округу.

«В отношении начальника ПВИ Владимира Купавского 3 ноября 2020 года возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении шести эпизодов», — приводит агентство 59.ru информацию, полученную из собственных источников в ведомстве. По сведениям издания, Купавский подозревается в получении взятки в крупном размере, превышении должностных полномочий, а также вымогательстве взятки. Официального подтверждения этой информации пока получено не было.

По совокупности всех преступлений генерал-майору грозит до восьми лет лишения свободы. Кроме того, вышеперечисленные статьи также предусматривают штраф в размере до 40-кратной суммы взятки.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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