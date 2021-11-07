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03 ноября 2021

К юбилею пермского вуза его экс-начальнику продлили срок ареста

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, фуражка, силовики, форма, росгвардия
Экс-начальник пермского института Росгвардии отметил юбилей вуза под арестом Фото:

40-летний юбилей отметил Пермский военный институт Росгвардии. Между тем его бывшему начальнику Владимиру Купавскому суд продлил срок домашнего ареста.

«Генерал армии Виктор Золотов выразил профессорско-преподавательскому составу и ветеранам института искреннюю признательность за многолетний ратный труд в деле подготовки офицерских кадров. Сегодня Пермский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации по праву считается одним из ведущих военных вузов в системе образования Росгвардии», — говорится на сайте вуза.

Накануне юбилея Пермский гарнизонный военный суд продлил до 9 декабря домашний арест для бывшего начальника института Владимира Купавского, передает РБК. Он сейчас знакомится с материалами своего уголовного дела. Купавского обвиняют в нескольких эпизодах превышения полномочий, а также получении и вымогательстве взяток. Под уголовное преследование за взятки попал и командир роты факультета технического обеспечения вуза. URA.RU также рассказывало, что ранее уже были осуждены два сотрудника этого же института — Рустам Файзрахманов и Михаил Попов. Первого суд признал виновным в коррупции и приговорил к четырем годам колонии. Второй получил денежный штраф за посредничество во взяточничестве.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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