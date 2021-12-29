Врачи назвали фатальные последствия коронавируса у беременных

Коронавирус у беременных ведет к серьезным осложнениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Коронавирус у беременных может привести к неврологическим осложнениям, изменениям в сердечно-сосудистой и свертывающей системах. Последнее в свою очередь может спровоцировать тромбозы, гипоксию плода, а также гибель ребенка. Однако медики стараются спасать таких пациенток. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, врач гинеколог-эндокринолог Ирина Филатова.

«COVID у беременных может привести к разным последствиям. Неврологическим осложнениям, изменениям сердечно-сосудистой и свертывающей систем. Если свертывающая система меняется, появляются тромбозы, ребенок может погибнуть, так как он питается через кровь матери, плаценту. Коронавирус не влияет на умственное развитие плода, но если будет гипоксия плода, то ребенок может быть гипотрофиком. Осложнений много, но сейчас медики вытаскивают таких пациенток, проводят много реанимационных мероприятий», — рассказала Ирина Филатова.

По словам доктора наук, до беременности необходимо привиться от коронавируса. «Необходимо до беременности проставить профилактические прививки, чтобы не заболеть», — пояснила Филатова.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, главный акушер-гинеколог Минздрава РФ Владимир Серов согласился, что COVID у беременных ведет к осложнениям и даже к смерти. «Беременные болеют довольно тяжело. Cама беременность представляет своеобразную физиологическую воспалительную систему (системный воспалительный ответ). Инфекция наслаивается на группу риска. Поэтому происходит много смертей среди молодых беременных женщин. Кроме того, каждая третья беременная в РФ имеет излишний вес, а это начальная форма диабета. Поэтому сочетание диабета и воспалительной реакции, которая существует — это очень плохо. И молодой организм не спасает», — высказал мнение Серов.

Врач также указал на важность вакцинации от COVID при планировании беременности. «Лучше прививаться от коронавируса до беременности, но если наступила беременность все равно необходимо прививаться», — подчеркнул Серов.

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