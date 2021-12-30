Путин разрешил подавать в суд через «Госуслуги»

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Новое здание суда. Тюмень, фемида, правосудие, суд
Россияне смогут обращаться в суды онлайн Фото:

Путин подписал закон о дистанционном участии в заседании судов. Также документ позволяет подавать иски онлайн.

«Исковое заявление и иные документы в электронном виде могут быть поданы в суд посредством системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — говорится в тексте закона, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Также суды смогут предоставлять доступ к материалам дела через интернет.

Также закон определяет порядок допроса свидетелей с помощью видеосвязи. Для этого нужно будет использовать средства, позволяющие идентифицировать человека без его личного присутствия.

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Путин подписал закон о дистанционном участии в заседании судов. Также документ позволяет подавать иски онлайн. «Исковое заявление и иные документы в электронном виде могут быть поданы в суд посредством системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг“», — говорится в тексте закона, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. Также суды смогут предоставлять доступ к материалам дела через интернет. Также закон определяет порядок допроса свидетелей с помощью видеосвязи. Для этого нужно будет использовать средства, позволяющие идентифицировать человека без его личного присутствия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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