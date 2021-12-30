В Турции озвучили ожидания от переговоров Путина и Байдена

31 декабря 2021 в 03:34 Размер текста - 17 +

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что двусторонние переговоры приведут к улучшении ситуации по поводу украинского кризиса Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru В Турции выразили надежду на улучшение ситуации после переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия-НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась», — подчеркнул Чавушоглу в разговоре на канале 24 TV. Телефонный разговор проходил поздним вечером 30 декабря. В планах президентов стояло обсуждение о предстоящих переговорах США-РФ 10 января, а также о заседании Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Турции выразили надежду на улучшение ситуации после переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия-НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась», — подчеркнул Чавушоглу в разговоре на канале 24 TV. Телефонный разговор проходил поздним вечером 30 декабря. В планах президентов стояло обсуждение о предстоящих переговорах США-РФ 10 января, а также о заседании Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.