В Турции озвучили ожидания от переговоров Путина и Байдена

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что двусторонние переговоры приведут к улучшении ситуации по поводу украинского кризисаФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
В Турции выразили надежду на улучшение ситуации после переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия-НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась», — подчеркнул Чавушоглу в разговоре на канале 24 TV.
Телефонный разговор проходил поздним вечером 30 декабря. В планах президентов стояло обсуждение о предстоящих переговорах США-РФ 10 января, а также о заседании Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.
В Турции выразили надежду на улучшение ситуации после переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. «Как известно, состоится телефонный контакт Путина и Байдена для обсуждения украинского кризиса. На этот раз по инициативе российской стороны. 10-го и 12-го числа также состоятся двусторонние контакты в формате Россия-НАТО. После этих контактов надеемся на нормализацию ситуации, смягчение. Необходимо, чтобы эта напряженность не продолжалась», — подчеркнул Чавушоглу в разговоре на канале 24 TV. Телефонный разговор проходил поздним вечером 30 декабря. В планах президентов стояло обсуждение о предстоящих переговорах США-РФ 10 января, а также о заседании Совета Россия-НАТО и встречу на площадке ОБСЕ.