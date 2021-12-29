Путин и Байден 30 декабря обсудят предстоящие переговоры РФ и США

29 декабря 2021 в 23:39 Размер текста - 17 +

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести телефонный разговор о предстоящих российско-американских переговорах. Об этом сообщает пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эмили Хорн. «Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 30 декабря», — приводит заявление Эмили Хорн пресс-служба Белого дома. Отмечается, что главами государств планируется обсудить ряд тем, среди которых предстоящие дипломатические переговоры РФ и США. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». «Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США», — заявил он. Ранее сообщалось, что переговоры России и США запланированы на 10 января 2022 года. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал о ключевых темах, которые будут обсуждаться на грядущих переговорах. В Госдепе США поделились своими ожиданиями от переговоров с РФ. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал дату переговоров альянса и совета Россия. В США выразили надежду на прогресс в переговорах с РФ, пишет RT.