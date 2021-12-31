31 декабря 2021

Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Байденом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Переговоры Байдена и Зеленского должны состояться 2 января Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудят меры по обеспечению мира на Украине и безопасности в Европе. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter.

«(Мы будем — прим. URA.RU) координировать наши шаги во имя мира на Украине и безопасности в Европе», — написал Зеленский. Он также сообщил, что с нетерпением ждет начала переговоров с лидером США.

Ранее сообщалось, что Байден планирует провести телефонные переговоры с Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, сообщил представитель Белого дома.

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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудят меры по обеспечению мира на Украине и безопасности в Европе. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter. «(Мы будем — прим. URA.RU) координировать наши шаги во имя мира на Украине и безопасности в Европе», — написал Зеленский. Он также сообщил, что с нетерпением ждет начала переговоров с лидером США. Ранее сообщалось, что Байден планирует провести телефонные переговоры с Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, сообщил представитель Белого дома.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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