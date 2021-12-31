Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудят меры по обеспечению мира на Украине и безопасности в Европе. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter. «(Мы будем — прим. URA.RU) координировать наши шаги во имя мира на Украине и безопасности в Европе», — написал Зеленский. Он также сообщил, что с нетерпением ждет начала переговоров с лидером США. Ранее сообщалось, что Байден планирует провести телефонные переговоры с Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, сообщил представитель Белого дома.