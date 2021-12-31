Зеленский раскрыл, о чем будет говорить с Байденом

01 января 2022 в 03:36 Размер текста - 17 +

Переговоры Байдена и Зеленского должны состояться 2 января Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудят меры по обеспечению мира на Украине и безопасности в Европе. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter. «(Мы будем — прим. URA.RU) координировать наши шаги во имя мира на Украине и безопасности в Европе», — написал Зеленский. Он также сообщил, что с нетерпением ждет начала переговоров с лидером США. Ранее сообщалось, что Байден планирует провести телефонные переговоры с Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, сообщил представитель Белого дома. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден обсудят меры по обеспечению мира на Украине и безопасности в Европе. Об этом Зеленский сообщил в своем Twitter. «(Мы будем — прим. URA.RU) координировать наши шаги во имя мира на Украине и безопасности в Европе», — написал Зеленский. Он также сообщил, что с нетерпением ждет начала переговоров с лидером США. Ранее сообщалось, что Байден планирует провести телефонные переговоры с Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, сообщил представитель Белого дома.