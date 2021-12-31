31 декабря 2021

Байден проведет переговоры с Зеленским

© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден, байден джо
Переговоры планируется провести 2 января Фото:

Лидер США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, об этом сообщил представитель Белого дома.

«Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским», — передает сообщение представителя Белого дома РИА Новости. Сообщается, что в ходе беседы Байден хочет подтвердить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

Ранее в ходе переговоров Байден успокоил Путина по теме размещения войск на Украине. США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения, заявил президент США Джо Байден.

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Лидер США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, об этом сообщил представитель Белого дома. «Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским», — передает сообщение представителя Белого дома РИА Новости. Сообщается, что в ходе беседы Байден хочет подтвердить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Ранее в ходе переговоров Байден успокоил Путина по теме размещения войск на Украине. США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения, заявил президент США Джо Байден.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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