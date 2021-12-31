Байден проведет переговоры с Зеленским

Переговоры планируется провести 2 январяФото: Evan Vucci AP/TASS
Лидер США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, об этом сообщил представитель Белого дома.
«Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским», — передает сообщение представителя Белого дома РИА Новости. Сообщается, что в ходе беседы Байден хочет подтвердить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.
Ранее в ходе переговоров Байден успокоил Путина по теме размещения войск на Украине. США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения, заявил президент США Джо Байден.
Лидер США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, об этом сообщил представитель Белого дома. «Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским», — передает сообщение представителя Белого дома РИА Новости. Сообщается, что в ходе беседы Байден хочет подтвердить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Ранее в ходе переговоров Байден успокоил Путина по теме размещения войск на Украине. США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения, заявил президент США Джо Байден.