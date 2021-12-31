Байден проведет переговоры с Зеленским

01 января 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Переговоры планируется провести 2 января Фото: Evan Vucci AP/TASS Лидер США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, об этом сообщил представитель Белого дома. «Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским», — передает сообщение представителя Белого дома РИА Новости. Сообщается, что в ходе беседы Байден хочет подтвердить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Ранее в ходе переговоров Байден успокоил Путина по теме размещения войск на Украине. США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения, заявил президент США Джо Байден. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Лидер США Джо Байден планирует провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор должен состояться 2 января, об этом сообщил представитель Белого дома. «Президент США Джо Байден планирует в воскресенье, 2 января, провести телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским», — передает сообщение представителя Белого дома РИА Новости. Сообщается, что в ходе беседы Байден хочет подтвердить поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов. Ранее в ходе переговоров Байден успокоил Путина по теме размещения войск на Украине. США не планируют размещать на Украине наступательные вооружения, заявил президент США Джо Байден.