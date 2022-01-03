Российский губернатор назвал антиваксеров врагами и недалекими

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Вакцинация. Москва, спутник, укол, шприц, вакцина, вакцинация, спутник v
Глава региона осудил тех, кто отрицает существование коронавируса Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал врагами государства противников вакцинации от коронавируса и людей, отрицающих существование пандемии. Он призвал жителей региона активнее прививаться от нового вируса.

«Мне кажется, это враги делают. Может быть, конечно, недалекие люди. Они массово распространяют какие-то ролики, сообщения, которые противоречат биологии, зоологии, анатомии и физиологии. Часть людей, к сожалению, в это верит. Потом люди лечатся какими-то непонятными средствами. Бывают случаи, когда у человека умер родственник, а он говорит, что вируса нет», — заявил Осипов в интервью ГТРК «Чита».

Он также рассказал о прабабушке, которая в детстве переболела оспой и ослепла. «Она мне говорила, что если бы родилась на несколько лет позже, то попала бы под обязательную вакцинацию и таких последствий бы не было», — рассказал губернатор, передает MK.RU.

Ранее Александр Осипов призвал «оцеплять жилые кварталы вместе с Роспотребнадзором и военными» и «вакцинировать всех по спискам» ради повышения темпов вакцинации. Он потребовал от подчиненных придумать методы, как убедить или принудить население к вакцинации.

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов назвал врагами государства противников вакцинации от коронавируса и людей, отрицающих существование пандемии. Он призвал жителей региона активнее прививаться от нового вируса. «Мне кажется, это враги делают. Может быть, конечно, недалекие люди. Они массово распространяют какие-то ролики, сообщения, которые противоречат биологии, зоологии, анатомии и физиологии. Часть людей, к сожалению, в это верит. Потом люди лечатся какими-то непонятными средствами. Бывают случаи, когда у человека умер родственник, а он говорит, что вируса нет», — заявил Осипов в интервью ГТРК «Чита». Он также рассказал о прабабушке, которая в детстве переболела оспой и ослепла. «Она мне говорила, что если бы родилась на несколько лет позже, то попала бы под обязательную вакцинацию и таких последствий бы не было», — рассказал губернатор, передает MK.RU. Ранее Александр Осипов призвал «оцеплять жилые кварталы вместе с Роспотребнадзором и военными» и «вакцинировать всех по спискам» ради повышения темпов вакцинации. Он потребовал от подчиненных придумать методы, как убедить или принудить население к вакцинации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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