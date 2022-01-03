Украинский журналист сбежал из РФ после вызова в прокуратуру

03 января 2022 в 21:42 Размер текста - 17 +

Роман Цимбалюк боится за свою безопасность Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинский журналист Роман Цимбалюк уехал из России после того, как его вызвали в прокуратуру. Об этом рассказал он сам. «Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. За последние два месяца фактически все топовые фигуры российских информационных войск предсказывали мне различные проблемы», — отметил он в интервью украинскому изданию Hromadske. Журналист является работником украинского информагентства УНИАН. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Цимбалюка, который спросил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является ли официальной позицией Кремля то, что на российском телевидении часто употребляют слово «нацист» в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Соловьев отметил, что в России Цимбаклюка «никто пальцем не трогает», тогда как на Украине журналистов «преследовали, бросали в тюрьмы, сажали в ямы, пытали, убивали». На пресс-конференций президента РФ Владимира Путина Цимбалюк спросил, что бы почувствовал российский лидер, если бы украинские танки оказались в Кубани, напоминает «Царьград». Ранее телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позже его адвокат отметил, что этот вызов отозван по инициативе ведомства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский журналист Роман Цимбалюк уехал из России после того, как его вызвали в прокуратуру. Об этом рассказал он сам. «Я уехал из РФ, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. За последние два месяца фактически все топовые фигуры российских информационных войск предсказывали мне различные проблемы», — отметил он в интервью украинскому изданию Hromadske. Журналист является работником украинского информагентства УНИАН. Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал Цимбалюка, который спросил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является ли официальной позицией Кремля то, что на российском телевидении часто употребляют слово «нацист» в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Соловьев отметил, что в России Цимбаклюка «никто пальцем не трогает», тогда как на Украине журналистов «преследовали, бросали в тюрьмы, сажали в ямы, пытали, убивали». На пресс-конференций президента РФ Владимира Путина Цимбалюк спросил, что бы почувствовал российский лидер, если бы украинские танки оказались в Кубани, напоминает «Царьград». Ранее телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позже его адвокат отметил, что этот вызов отозван по инициативе ведомства.