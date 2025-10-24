Shot: умер КВНщик и актер Павел Козмопулос
Умер КВНщик из «Сборной Пятигорска»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Умер актер и участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос. Как сообщил telegram-канал Shot, артист скончался в возрасте 44 лет в больнице города Минеральные Воды. Причиной смерти Козмопулоса называют продолжительную борьбу с онкологией.
Опухоль у Козмопулоса выявили после того как он начал терять слух и зрение. Обнаружили рак у него в 29 лет. Из-за опухоли Козмопулос перенес несколько операций. После лечения частично восстановилось зрение, однако слух вернуть не удалось.
Козмопулос был известен не только как игрок высшей лиги КВН в составе «Сборной Пятигорска», но и как сценарист и актер кино. В фильмографии артиста значатся роли в таких картинах, как «Самый лучший фильм», а также участие в телевизионных проектах и написание сценариев для юмористических программ.
