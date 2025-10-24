Shot: умер КВНщик и актер Павел Козмопулос

Умер КВНщик из «Сборной Пятигорска» Фото: Илья Московец © URA.RU

Умер актер и участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос. Как сообщил telegram-канал Shot, артист скончался в возрасте 44 лет в больнице города Минеральные Воды. Причиной смерти Козмопулоса называют продолжительную борьбу с онкологией.

«Умер КВНщик из „Сборной Пятигорска“ и актер „Самого лучшего фильма“ Павел Козмопулос. По данным, причиной смерти стала онкология», — сообщил telegram-канал Shot. Там отметили, что на момент смерти ему было 44 года.

Опухоль у Козмопулоса выявили после того как он начал терять слух и зрение. Обнаружили рак у него в 29 лет. Из-за опухоли Козмопулос перенес несколько операций. После лечения частично восстановилось зрение, однако слух вернуть не удалось.

Продолжение после рекламы