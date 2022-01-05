В США припугнули РФ приостановлением запуска «Северного потока-2»

06 января 2022 в 01:18 Размер текста - 17 +

В США назвали причину, по которой СП-2 не может быть запущен Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» В США считают, что пока есть угроза военного наступления России на Украину, запуск «Северного потока — 2» вряд ли будет осуществлен. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. «В настоящее время газ по этому трубопроводу не поступает. И если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», — доложил Блинкен, сообщает ТАСС. По мнению шефа американской дипломатии, «Северный поток — 2» является рычагом давления на Россию. По мнению постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова, против сертификации СП-2 выступает смесь внешней политики Запада и внутренней политики Германии, которая связана со сменой правительства в ФРГ. Он считает, что приостановка сертификации газопровода — полностью политизированное решение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США считают, что пока есть угроза военного наступления России на Украину, запуск «Северного потока — 2» вряд ли будет осуществлен. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. «В настоящее время газ по этому трубопроводу не поступает. И если Россия возобновит свою агрессию в отношении Украины, то, конечно, будет сложно представить, как газ будет поступать по нему в будущем», — доложил Блинкен, сообщает ТАСС. По мнению шефа американской дипломатии, «Северный поток — 2» является рычагом давления на Россию. По мнению постпреда России при Евросоюзе Владимира Чижова, против сертификации СП-2 выступает смесь внешней политики Запада и внутренней политики Германии, которая связана со сменой правительства в ФРГ. Он считает, что приостановка сертификации газопровода — полностью политизированное решение.