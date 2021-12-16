16 декабря 2021

Постпред РФ: ситуация с «Северным потоком —2» зависит от политики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Против сертификации «Северного потока — 2» выступает смесь политики Европы и Германии, считает Владимир Чижов Фото:
новость из сюжета
«Северный поток — 2»

Приостановка сертификации «Северного потока — 2» — полностью политизированное решение. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».

«[Остановка регистрации „Северного потока — 2“] — это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет», — ответил Владимир Чижов на вопрос о процессе сертификации газопровода. Он также отметил, что против сертификации российского газопровода выступает смесь внешней политики Запада и внутренней политики Германии, которая связана со сменой правительства в ФРГ.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» — это рычаг влияния на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, что газопровод не может быть одобрен из-за нарушения требований законодательства страны. Испанское издание El País предположило, что Россия может улучшать отношения с США и ФРГ в ущерб Европе ради «Северного потока — 2».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Приостановка сертификации «Северного потока — 2» — полностью политизированное решение. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24». «[Остановка регистрации „Северного потока — 2“] — это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет», — ответил Владимир Чижов на вопрос о процессе сертификации газопровода. Он также отметил, что против сертификации российского газопровода выступает смесь внешней политики Запада и внутренней политики Германии, которая связана со сменой правительства в ФРГ. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» — это рычаг влияния на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, что газопровод не может быть одобрен из-за нарушения требований законодательства страны. Испанское издание El País предположило, что Россия может улучшать отношения с США и ФРГ в ущерб Европе ради «Северного потока — 2».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...