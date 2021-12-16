Постпред РФ: ситуация с «Северным потоком —2» зависит от политики

Приостановка сертификации «Северного потока — 2» — полностью политизированное решение. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24».
«[Остановка регистрации „Северного потока — 2“] — это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет», — ответил Владимир Чижов на вопрос о процессе сертификации газопровода. Он также отметил, что против сертификации российского газопровода выступает смесь внешней политики Запада и внутренней политики Германии, которая связана со сменой правительства в ФРГ.
Приостановка сертификации «Северного потока — 2» — полностью политизированное решение. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24». «[Остановка регистрации „Северного потока — 2“] — это, конечно, политика, там, кроме политики, ничего больше нет», — ответил Владимир Чижов на вопрос о процессе сертификации газопровода. Он также отметил, что против сертификации российского газопровода выступает смесь внешней политики Запада и внутренней политики Германии, которая связана со сменой правительства в ФРГ. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» — это рычаг влияния на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, что газопровод не может быть одобрен из-за нарушения требований законодательства страны. Испанское издание El País предположило, что Россия может улучшать отношения с США и ФРГ в ущерб Европе ради «Северного потока — 2».