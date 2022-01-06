Мурашко: «Омикрон» нашли у россиян, не выезжавших за границу

06 января 2022 в 21:13 Размер текста - 17 +

Мурашко рассказал о российском «Омикроне» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирусный штамм «Омикрон» нашли у россиян, которые не выезжали за границу. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании федерального оперативного штаба. «Сегодня мы видим в нашей стране не только „завозные“ случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления „омикрона“ у людей, не покидавших пределы нашей страны», — цитируются слова Мурашко в пресс-срелизе оперштаба, который есть в распоряжении URA.RU. «Нашими учеными подтверждена эффективность вакцины в отношении нового штамма», — добавил Мурашко. Он объяснил, что соответствующие исследования проводились российскими специалистами в Италии совместно с институтом Спаланцани. «Вируснейтрализующая активность сыворотки у людей, привитых „Спутником V“ и получивших через шесть месяцев ревакцинацию „Спутником Лайт“, достаточно высока для надежной защиты человека от тяжелого течения заболевания», — объяснил он. Первый случай заражения «Омикроном» уже выявлен в Пермском крае. Заболевший, приехавший в Пермь из Египта, был госпитализирован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирусный штамм «Омикрон» нашли у россиян, которые не выезжали за границу. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании федерального оперативного штаба. «Сегодня мы видим в нашей стране не только „завозные“ случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления „омикрона“ у людей, не покидавших пределы нашей страны», — цитируются слова Мурашко в пресс-срелизе оперштаба, который есть в распоряжении URA.RU. «Нашими учеными подтверждена эффективность вакцины в отношении нового штамма», — добавил Мурашко. Он объяснил, что соответствующие исследования проводились российскими специалистами в Италии совместно с институтом Спаланцани. «Вируснейтрализующая активность сыворотки у людей, привитых „Спутником V“ и получивших через шесть месяцев ревакцинацию „Спутником Лайт“, достаточно высока для надежной защиты человека от тяжелого течения заболевания», — объяснил он. Первый случай заражения «Омикроном» уже выявлен в Пермском крае. Заболевший, приехавший в Пермь из Египта, был госпитализирован.