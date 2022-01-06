Мурашко: «Омикрон» нашли у россиян, не выезжавших за границу

Коронавирусный штамм «Омикрон» нашли у россиян, которые не выезжали за границу. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании федерального оперативного штаба.
«Сегодня мы видим в нашей стране не только „завозные“ случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления „омикрона“ у людей, не покидавших пределы нашей страны», — цитируются слова Мурашко в пресс-срелизе оперштаба, который есть в распоряжении URA.RU.
«Нашими учеными подтверждена эффективность вакцины в отношении нового штамма», — добавил Мурашко. Он объяснил, что соответствующие исследования проводились российскими специалистами в Италии совместно с институтом Спаланцани. «Вируснейтрализующая активность сыворотки у людей, привитых „Спутником V“ и получивших через шесть месяцев ревакцинацию „Спутником Лайт“, достаточно высока для надежной защиты человека от тяжелого течения заболевания», — объяснил он.
Первый случай заражения «Омикроном» уже выявлен в Пермском крае. Заболевший, приехавший в Пермь из Египта, был госпитализирован.
Коронавирусный штамм «Омикрон» нашли у россиян, которые не выезжали за границу. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании федерального оперативного штаба. «Сегодня мы видим в нашей стране не только „завозные“ случаи заражения новым штаммом. В регионах уже есть случаи выявления „омикрона“ у людей, не покидавших пределы нашей страны», — цитируются слова Мурашко в пресс-срелизе оперштаба, который есть в распоряжении URA.RU. «Нашими учеными подтверждена эффективность вакцины в отношении нового штамма», — добавил Мурашко. Он объяснил, что соответствующие исследования проводились российскими специалистами в Италии совместно с институтом Спаланцани. «Вируснейтрализующая активность сыворотки у людей, привитых „Спутником V“ и получивших через шесть месяцев ревакцинацию „Спутником Лайт“, достаточно высока для надежной защиты человека от тяжелого течения заболевания», — объяснил он. Первый случай заражения «Омикроном» уже выявлен в Пермском крае. Заболевший, приехавший в Пермь из Египта, был госпитализирован.