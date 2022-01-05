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В Пермском крае выявили первый случай заболевания «Омикроном»

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«Омикроном» заразился турист, вернувшийся в Пермь из Египта Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Зараженный вернулся в Пермь из Египта.

«29 декабря 2021 года в Пермском крае зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) штаммом „Омикрон“. Гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Пациент госпитализирован в бокс ГБУЗ ПК „Пермский краевой клинической инфекционной больницы“. Течение заболевания — легкое. На данный момент пациент здоров», — сообщается на официальном сайте пермского управления Роспотребнадзора.

Граждане, контактировавшие заболевшим, находились на изоляции и под наблюдением медицинских организаций. Результаты ПЦР-тестов на коронавирус у них отрицательные. В Роспотребнадзоре уточнили, что распространение «Омикрона» удалось предотвратить за счет своевременного принятия противоэпидемических мер.

Ранее первый в РФ случай заражения новым штаммом COVID-19 зафиксировали в Карелии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. «Омикрон» обнаружили у женщины, которая вернулась из Франции. Жалоб у пациентки не было, ее состояние удовлетворительное. В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всего в России зафиксировано 103 случая заражения «Омикроном».

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В Пермском крае выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Зараженный вернулся в Пермь из Египта. «29 декабря 2021 года в Пермском крае зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) штаммом „Омикрон“. Гражданин прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Пациент госпитализирован в бокс ГБУЗ ПК „Пермский краевой клинической инфекционной больницы“. Течение заболевания — легкое. На данный момент пациент здоров», — сообщается на официальном сайте пермского управления Роспотребнадзора. Граждане, контактировавшие заболевшим, находились на изоляции и под наблюдением медицинских организаций. Результаты ПЦР-тестов на коронавирус у них отрицательные. В Роспотребнадзоре уточнили, что распространение «Омикрона» удалось предотвратить за счет своевременного принятия противоэпидемических мер. Ранее первый в РФ случай заражения новым штаммом COVID-19 зафиксировали в Карелии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. «Омикрон» обнаружили у женщины, которая вернулась из Франции. Жалоб у пациентки не было, ее состояние удовлетворительное. В конце декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что всего в России зафиксировано 103 случая заражения «Омикроном».
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