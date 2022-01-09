В Тюмени выписали десятки штрафов за плохую уборку снега

Тюменцы начали оставлять нелестные комментарии в адрес служб, убирающих снег, еще во время праздников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Более 50 штрафов выписали сотрудники администрации Тюмени подрядным организациям, которые занимаются уборкой снега. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии.

«Специалисты дирекции автомобильных дорог и мостов города в постоянном режиме проводят объезды территорий по качеству уборки снега. Выявлено более 50 замечаний, касающихся формирования снежного вала, наличия рыхлого снега и накатов. По всем нарушениям составлены акты и наложены штрафы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Там отметили, что за новогодние праздники в городе выпало порядка 66% месячной нормы осадков. Подрядчики вывезли на полигон более 300 000 кубометров снега.

Свои замечания по качеству уборки тюменцы могут оставлять на портале «Тюмень — наш дом» и в социальных сетях. Как отмечают в администрации, горожан не устраивает результат работы подрядчиков как на проезжей части, так и во дворах и межквартальных проездах.

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