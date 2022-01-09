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В Тюмени выписали десятки штрафов за плохую уборку снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега после обильного снегопада. Тюмень , снег, сугробы
Тюменцы начали оставлять нелестные комментарии в адрес служб, убирающих снег, еще во время праздников Фото:

Более 50 штрафов выписали сотрудники администрации Тюмени подрядным организациям, которые занимаются уборкой снега. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии.

«Специалисты дирекции автомобильных дорог и мостов города в постоянном режиме проводят объезды территорий по качеству уборки снега. Выявлено более 50 замечаний, касающихся формирования снежного вала, наличия рыхлого снега и накатов. По всем нарушениям составлены акты и наложены штрафы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени.

Там отметили, что за новогодние праздники в городе выпало порядка 66% месячной нормы осадков. Подрядчики вывезли на полигон более 300 000 кубометров снега.

Свои замечания по качеству уборки тюменцы могут оставлять на портале «Тюмень — наш дом» и в социальных сетях. Как отмечают в администрации, горожан не устраивает результат работы подрядчиков как на проезжей части, так и во дворах и межквартальных проездах.

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Более 50 штрафов выписали сотрудники администрации Тюмени подрядным организациям, которые занимаются уборкой снега. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской мэрии. «Специалисты дирекции автомобильных дорог и мостов города в постоянном режиме проводят объезды территорий по качеству уборки снега. Выявлено более 50 замечаний, касающихся формирования снежного вала, наличия рыхлого снега и накатов. По всем нарушениям составлены акты и наложены штрафы», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Тюмени. Там отметили, что за новогодние праздники в городе выпало порядка 66% месячной нормы осадков. Подрядчики вывезли на полигон более 300 000 кубометров снега. Свои замечания по качеству уборки тюменцы могут оставлять на портале «Тюмень — наш дом» и в социальных сетях. Как отмечают в администрации, горожан не устраивает результат работы подрядчиков как на проезжей части, так и во дворах и межквартальных проездах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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