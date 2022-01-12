Депутат Госдумы: россияне простоят в очереди за госжильем 100 лет

11 января 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Ветераны боевых действий стоят в очереди на жилье больше 17 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Последний человек в очереди за жильем для переселенцев с Крайнего Севера получит жилищный сертификат приблизительно через 100 лет. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «В очереди на получение сертификатов стоит порядка 200 тысяч семей, которые имеют право на переселение из районов Крайнего Севера. Исходя из текущих темпов финансирования, последний в этой очереди человек получит сертификат через 100 лет», — сказал Михаил Щапов. Очереди для ветеранов боевых действий двигаются крайне медленно, отметил депутат. «В бюджете до сих пор есть субвенция на обеспечение ветеранов, инвалидов войны, узников концлагерей жильем. Там заложены средства почти на 700 человек в 2022 году, значит очередь еще есть. По тому, как исполняются обязательства федерального центра по отношению к северянам и ветеранам боевых действий, сложно поверить, что с другими категориями, в том числе ветеранами ВОВ, у нас все хорошо. Так, например, у нас до сих пор не получили жилье больше 40 тысяч ветеранов боевых действий, которые встали в очередь еще до 2005 года», — подчеркнул зампред комитета. Парламентарий назвал способы решения данной проблемы. «Самый простой и правильный — профинансировать в полном объеме обязательства перед всеми очередниками в ближайшие годы. Это триллионы рублей, но их можно растянуть на несколько лет. Можно пойти другим путем. Например, создать госкомпанию или передать эти полномочия одной из существующих, которая будет целенаправленно строить жилье для льготных категорий граждан по всей стране. Сейчас эти полномочия отданы региональным властям, из-за чего за счет раздробленности и коррупции резко падают темпы исполнения таких обязательств», — объяснил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Последний человек в очереди за жильем для переселенцев с Крайнего Севера получит жилищный сертификат приблизительно через 100 лет. Об этом URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «В очереди на получение сертификатов стоит порядка 200 тысяч семей, которые имеют право на переселение из районов Крайнего Севера. Исходя из текущих темпов финансирования, последний в этой очереди человек получит сертификат через 100 лет», — сказал Михаил Щапов. Очереди для ветеранов боевых действий двигаются крайне медленно, отметил депутат. «В бюджете до сих пор есть субвенция на обеспечение ветеранов, инвалидов войны, узников концлагерей жильем. Там заложены средства почти на 700 человек в 2022 году, значит очередь еще есть. По тому, как исполняются обязательства федерального центра по отношению к северянам и ветеранам боевых действий, сложно поверить, что с другими категориями, в том числе ветеранами ВОВ, у нас все хорошо. Так, например, у нас до сих пор не получили жилье больше 40 тысяч ветеранов боевых действий, которые встали в очередь еще до 2005 года», — подчеркнул зампред комитета. Парламентарий назвал способы решения данной проблемы. «Самый простой и правильный — профинансировать в полном объеме обязательства перед всеми очередниками в ближайшие годы. Это триллионы рублей, но их можно растянуть на несколько лет. Можно пойти другим путем. Например, создать госкомпанию или передать эти полномочия одной из существующих, которая будет целенаправленно строить жилье для льготных категорий граждан по всей стране. Сейчас эти полномочия отданы региональным властям, из-за чего за счет раздробленности и коррупции резко падают темпы исполнения таких обязательств», — объяснил собеседник URA.RU.