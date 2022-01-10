В жилом доме в Южно-Сахалинске взорвался газ

В жилом доме Южно-Сахалинска произошел взрыв газа. Погиб один человек. Проходит эвакуация.
«Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.
На месте происшествия работают спасатели. О происходящем оповестили мэра города Сергея Надсадина. По данным регионального ГУ МЧС, идет ликвидация горения на площади 15 кв. метров. Пожар тушат семь человек и две единицы техники.
В жилом доме Южно-Сахалинска произошел взрыв газа. Погиб один человек. Проходит эвакуация. «Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области. На месте происшествия работают спасатели. О происходящем оповестили мэра города Сергея Надсадина. По данным регионального ГУ МЧС, идет ликвидация горения на площади 15 кв. метров. Пожар тушат семь человек и две единицы техники.