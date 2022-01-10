10 января 2022

В жилом доме в Южно-Сахалинске взорвался газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв на улице 50 лет ВЛКСМ. Тюмень, мчс, спасатели, взрыв газа
Спасатели ликвидируют последствия взрыва газа (архивное фото) Фото:

В жилом доме Южно-Сахалинска произошел взрыв газа. Погиб один человек. Проходит эвакуация.

«Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области.

На месте происшествия работают спасатели. О происходящем оповестили мэра города Сергея Надсадина. По данным регионального ГУ МЧС, идет ликвидация горения на площади 15 кв. метров. Пожар тушат семь человек и две единицы техники.

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В жилом доме Южно-Сахалинска произошел взрыв газа. Погиб один человек. Проходит эвакуация. «Южно-Сахалинск, улица Южно-Сахалинская, 19. Произошел хлопок газа. Один человек погиб, идет эвакуация жителей», — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалинской области. На месте происшествия работают спасатели. О происходящем оповестили мэра города Сергея Надсадина. По данным регионального ГУ МЧС, идет ликвидация горения на площади 15 кв. метров. Пожар тушат семь человек и две единицы техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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