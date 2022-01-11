Депутат ЕР устроил пьяный дебош у ресторана и избежал наказания

«Единая Россия» исключила Вадима Литвинова из партии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат городской думы города Шахты (Ростовская область), представитель партии «Единая Россия» Вадим Литвинов устроил пьяный дебош у ростовского ресторана «Магадан». Мужчина угрожал пистолетом персоналу, который отказался пустить его в заведение. В пресс-службе «Единой России» сообщили, что Литвинов был исключен из партии в конце декабря 2021 года.

«Стала известна личность мужчины, который вечером 18 декабря 2021 года пытался прорваться с оружием в ростовский ресторан „Магадан“ на Кировском проспекте. Им оказался 46-летний депутат городской думы Шахт Вадим Литвинов. Депутат, представляющий в гордуме партию „Единая Россия“, пытался зайти в заведение в состоянии алкогольного опьянения», — передает ростовское издание «Блокнот» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Литвинова задержали сотрудники правоохранительных органов. В его Range Rover полиция обнаружила пистолет и ружье «Сайга». По данным издания, депутату удалось «замять» инцидент — наказания он не понес.

В заявлении отделения «Единой России» по Ростовской области, опубликованном на официальном сайте партии, сообщается, что Литвинова исключили из фракции в конце декабря 2021 года. «„Единая Россия“ выступает за строгое соблюдение законодательства и этических норм поведения представителями депутатского корпуса всех уровней», — подчеркнули в партии.

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