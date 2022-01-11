В России возобновили туристический кешбэк

Россияне смогут частично компенсировать отдых в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россияне смогут частично компенсировать свои затраты на отпуск за счет государства с 18 января этого года. Такая информация расположена на официальном сайте Федерального агентства по туризму.

«Субсидия в виде кешбэка будет начислена за туристические услуги, оплаченные в период с 18 января по 12 апреля 2022 года. При этом вернуться нужно не позднее 30 апреля», — говорится на официальном сайте.

Таким образом, россияне снова смогут получить 20% от стоимости поездок по России, отмечает телеканал 360. Однако это становится возможным при соблюдении ряда условий. Одно из них — перед оплатой необходимо зарегистрировать карту «Мир» банка-участника в программе лояльности платежной системы «Мир», выбранный тур также нужно оплатить картой «Мир».

Максимальный кешбэк за одну поездку — 20 тысяч рублей, передает РАПСИ. Однако получить деньги можно неограниченное количество раз.

Помимо этого в 2022 году вступает в силу закон о реестре турагентов, который позволит россиянам проверять операторов до покупки путевки. Все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые работают в этой сфере по состоянию на 1 января, обязаны внести свои данные в список, иначе они не смогут работать, уточняет MK.RU.

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