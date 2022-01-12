Авиадиспетчеры заявили об угрозе безопасности полетов в России

Сокращение квалифицированного персонала отразится на безопасности полетов, считает Сергей Ковалев Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Авиаперелеты в России могут оказаться под угрозой из-за резкого сокращения работников «Госкорпорации по организации воздушного движения» (ГК ОрВД). Это следует из письма главы федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергея Ковалева на адрес президента России Владимира Путина.

«Увольнения преимущественно грозят авиадиспетчерам и другому основному производственному персоналу, который обеспечивает безопасность полетов в воздушном пространстве РФ. Сокращения квалифицированного персонала, на подготовку которого уходит от пяти до 10 лет, отразятся на безопасности полетов», — приводят «Известия» текст письма Ковалева.

Глава профсоюза отмечает, что причиной сокращения сотрудников является резкое падение доходов ГК ОрВД. Так, за время пандемии коронавируса доходы корпорации сократились на 60%. По словам Ковалева, на данный момент ГК ОрВД теряет около 2 млрд рублей ежемесячно.

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