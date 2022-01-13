Силовики проверили связь между убийствами девочек в Тюмени и ХМАО

Уроженец Сургута Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени, не причастен к другим преступлениям. С таким заявление выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следствие проверяло Бережного на причастность к убийству 12-летнего ребенка в Нягани (ХМАО) в 2011 году, где предполагаемый преступник служил в полиции.
«Причастность Бережного к другим аналогичным преступлениям проверена, но не подтвердилась. В ближайшее время следствие планирует приступить к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела», — сказал Бастрыкин в интервью РИА «Новости».
Девятилетний (на момент пропажи — восьмилетний) ребенок пропал в Тюмени 30 июня 2021 года. Тело девочки нашли у озера в районе Лесобазы 19 августа того же года. 25 августа был задержан Бережной, который признался, что изнасиловал и убил свою жертву. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.
Уроженец Сургута Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени, не причастен к другим преступлениям. С таким заявление выступил глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следствие проверяло Бережного на причастность к убийству 12-летнего ребенка в Нягани (ХМАО) в 2011 году, где предполагаемый преступник служил в полиции. «Причастность Бережного к другим аналогичным преступлениям проверена, но не подтвердилась. В ближайшее время следствие планирует приступить к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела», — сказал Бастрыкин в интервью РИА «Новости». Девятилетний (на момент пропажи — восьмилетний) ребенок пропал в Тюмени 30 июня 2021 года. Тело девочки нашли у озера в районе Лесобазы 19 августа того же года. 25 августа был задержан Бережной, который признался, что изнасиловал и убил свою жертву. Обвиняемому грозит пожизненное заключение.